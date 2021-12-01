ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет

Так под микроскопом выглядит вирус иммунодецифита человека ФОТО: Seth Pincus/Elizabeth Fischer/Austin Athman/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AP Photo/picture-alliance

В 1982 первые случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в Германии, вирус распространялся по всему миру, и очень быстро. Многие известные личности в разных странах умерли от ВИЧ/СПИДа, среди них музыканты, актеры, фотографы. В 1985 году Рок Хадсон стал первым голливудским актером-гомосексуалом, который, будучи инфицирован ВИЧ, умер от последствий инфекции.

У многих этот факт изменил отношение к малоизвестной болезни. В конце 80-х все больше знаменитых людей публично признавались в том, что являются ВИЧ-инфицированными. Но многие обычные люди, которые заболели ВИЧ-инфекцией, подвергались стигматизации и дискриминации.

Что сегодня известно о ВИЧ/СПИДе

В основном ВИЧ передается половым путем. Но некоторые заразились им через кровь, например, при переливании. Поэтому с 1985 года все продукты крови, необходимые в медицине, в Германии подвергаются проверке на ВИЧ-инфекцию.

Вскоре стало понятно, что ВИЧ/СПИД касается не только отдельных групп, например гомосексуалов, но заразиться им может каждый человек, в любой стране мира. Эта болезнь превратилась в бич 20 века и повлияла на повседневную и сексуальную жизнь миллионов, вызвав опасения перед половыми контактами. Казалось, что после появления этой инфекции эра свободной любви 60-70-х годов закончилась. У людей появился страх заразиться ВИЧ. Большим спросом стали пользоваться презервативы, которые считались и до сих пор считаются защитой от этого заболевания.

Вирус иммунодефицита человека опасен тем, что, попадая в кровеносную систему, так сильно воздействует на иммунитет, что организм не может бороться с инфекциями и болезнями, не может избавляться от вирусов и бактерий. Если ВИЧ-инфекцию не лечить, она превращается в тяжелое заболевание СПИД. В запущенной стадии оно приводит к особой форме воспаления легких, грибковой инфекции, в том числе дыхательных путей, или к раку, например саркоме Капоши.

С 1991 года красная ленточка является символом солидарности с ВИЧ-инфицированными ФОТО: picture-alliance/dpa/Jagadeesh

ВИЧ/СПИД быстрыми темпами распространялся по всему миру и был выявлен в 100 странах. В 1988 году ООН объявил 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Девизом этого дня в 2021 году являются такие слова: "Покончить с неравенством. Покончить со СПИДом. Покончить с пандемией". Сейчас болезнь широко распространена, прежде всего, в африканских странах, медикаментов против нее там почти нет. Южнее Сахары ВИЧ/СПИД является самой частой причиной смерти. Две трети всех ВИЧ-инфицированных живут в Африке. Это 25,5 млн человек. 2 млн из них моложе 15 лет.

К странам, в которых самое большое число ВИЧ-инфицированных, относятся Ботсвана, Лесото, Малави, Намибия, Нигерия, Кения и Зимбабве. Самый высокий уровень заболевания ВИЧ в Южной Африке, где более 7 млн инфицированных. Среди них около 320 000 детей. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо действовать глобально и на всех уровнях.