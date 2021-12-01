Вике-Фрейберга: Несколько раз ограничения в связи с Covid-19 были запоздалыми

Она признала, что ситуация с распространением Covid-19 - куда более печальна, чем все считали изначально.

"Очень важно, и здесь у СМИ очень важная роль, не распространять ложные страхи и панику о том, что на самом деле не является самым ужасным, так как мы слышим разные ложные новости о том, что нам грозит. Реальная угроза от вируса и его мутаций достаточно тяжела и серьезна", - отметила экс-президент.

Комментируя решения правительства, направленные на снижение распространения Covid-19, Вике-Фрейберга сказала, что

были ясно обоснованные и объясненные решения, однако были и не столь удачные. В качестве примера она упомянула ограничение торговли со "списком необходимых товаров".

"Я не знаю ни одной страны в мире, граждане которой не жаловались бы на свои правительства, на одно или другое решение. Лично мне кажется, что ограничения, судя по показателям заражения, были запоздалыми несколько раз", - уверена Вике-Фрейберга.

Особенно это относится к последней волне заболеваемости осенью, "которая была чрезвычайно злой и поставила нас почти что на худшие позиции во всем Евросоюзе". По словам экс-президента, так не могло происходить и, видя показатели заболеваемости, решения стоило принимать раньше.

Вике-Фрейберга считает, что политики всех демократических государств понимают, какие могут быть последствия для их карьеры у принятых решений.

"Но речь идет о жизнях людей и государственной безопасности в целом, здоровье государства в целом. И здесь уже нет места мыслям о том, буду ли я номером три в своем списке, номером четыре или пять. Это не тот момент", - признала экс-президент.

В то же время она отметила, что с политиков нельзя требовать, чтобы они были ясновидящими, так как ученые еще не исследовали, например, новый омикрон-штамм Covid-19.