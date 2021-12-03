Пт, 3.12.2021
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Гунта, мать

Запад-2021: как Кремль обыграл Лукашенко?

ФОТО: AP/Scanpix

30 сентября Беларусь покинул последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Вооружённых сил Российской Федерации, принимавшими участие в учениях "Запад-2021". Мероприятие, которое проходило в самой напряжённой обстановке из возможных, закончилось без непредвиденных инцидентов и провокаций. Однако информационный фон вокруг него и то, что произошло во время учений, уже оказало немалое влияние на ситуацию в Беларуси. И точно ещё окажет в будущем.

Всего в учениях, которые прошли на территории Беларуси и России, по официальным данным приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей. Сценарий учений предполагал реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против так называемого "Союзного государства".

"Сигнал для коллективного Запада" от Лукашенко

Главным явлением, на которое стоит обратить внимание - это дистанцирование России от агрессивной риторики Лукашенко и в частности его частых антизападных заявлений. К примеру, довольно характерны официальные речи на церемониях открытия учений в Беларуси и России. Так, заместитель министра обороны РФ Николай Панков ограничился стандартными нейтральными фразами: "Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, оно направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств".

А вот начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, открывая маневры на 230 общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область), без повода прибегнул у антизападной риторике, что стало обычным для белорусских военных в последнее время: "Убежден, что учение продемонстрирует высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства. Это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада в бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации договора коллективной безопасности".

И настрой режима Лукашенко в данной ситуации передаётся не только риторикой. Так, в соответствии с планом, практически все активности учений на территории Беларуси проходили в юго-западной части страны, в непосредственной близости с польской границей.

Были использованы: 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210 авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. Здесь стоит отметить, что 4 года назад режим Лукашенко наоборот сместил все активности во время учений "Запад-2017" в глубь территории Беларуси с целью не допустить обвинений в создании угроз для стан Запада и поля для возможных провокаций.

То есть если в 2017 году Лукашенко выступал в роли противовеса антизападным настроениям Кремля и старался максимально обеспечить прозрачность учений на территории Беларуси и их нейтральный характер, то теперь роли поменялись. Так, 4 года назад режим Лукашенко всячески подчёркивал, что учения "Запад" в Беларуси и учения с аналогичным названием в России - два разных мероприятия. Теперь же данный нарратив в государственных СМИ Беларуси полностью отсутствовал. Как и умалчивался тот факт, что количество российских военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Беларуси, уменьшилось по сравнению с 2017 годом - около 2,5 тысяч против 3,3 тысяч 4 годами ранее.

Органы пропаганды режима Лукашенко предпочитали делать акцент на совместных действиях с Россией и подчёркивании "стратегического партнёрства".

В российских же источниках, как и четырьмя годами ранее, белорусскую часть мероприятий "Запада" полностью связывали с учениями на территории России. Таким образом, в восприятии широкой аудитории как в Беларуси и РФ, так и за рубежом, сложилось впечатление о полном белорусско-российском единении на данном мероприятии.

К тому же, как белорусскими, так и российскими СМИ особо не афишировался тот факт, что единого командования во время учений просто не было: на территории Беларуси и России мероприятиями руководили представители национальных вооружённых сил двух стран. В то же время российское Минобороны заявило о достижении необходимого уровня "единения" армий двух стран: "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск и самое важное - это управление всеми средствами из единого центра".

"Россия здесь ни при чём"

Пока не видно желания руководства Беларуси отклоняться от выбранного курса как минимум в риторическом плане. К примеру, министр обороны Беларуси Виктор Хренин, уже на церемонии закрытия учений 17 сентября практически слово в слово повторил высказывания начальника Генштаба ВС РБ Виктора Гулевича, прозвучавшие неделей ранее: "Серьезное внимание мы уделили освоению новых способов действий войск, которые прошли апробацию в Сирии и других военных конфликтах… Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства. Это четкий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана – бесперспективен."

Однако ответной реакции и публичной поддержки со стороны России Лукашенко так и не дождался. Притом не только в плане военных мероприятий, но и более глобально.

Интересно, что ещё за день до начала учений, на совместной пресс-конференции с самопровозглашённым руководителем Беларуси Владимир Путин заявил следующее: "Идите разговаривайте с властями Беларуси, что вы с нами разговариваете? Россия здесь ни при чём... К совместным действиям меня призывают западные коллеги и лидеры некоторых европейских стран, ссылаясь на то, что этот кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границах возник, и просят меня как-то повлиять. Ответ очень простой: это нас не касается, это не наша граница, это граница республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши".

Хоть высказывание касалось миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского союза, оно крайне показательно: Путин старается максимально дистанцироваться от политических авантюр Лукашенко, тем самым выбивая у него из рук козыри на переговорах, так как задачей самопровозглашённого руководителя Беларуси является как раз получение безоговорочной поддержки со стороны Кремля, для чего в нужные моменты используется агрессивная антизападная риторика.

Ещё один подобный козырь - "эксклюзивный" статус Беларуси как военного партнёра Кремля, что привык подчёркивать Лукашенко . Учения "Запад" всегда были поводом в очередной раз использовать данный тезис в публичном пространстве и даже потребовать от России ассигнований на "оборону совместных границ". Однако теперь эта схема как минимум под вопросом. Так, Россия в одностороннем порядке, без уведомления белорусской стороны, пригласила к участию в "Западе-2021" государства Шанхайской организации сотрудничества во время саммита организации в Душанбе 28 июля. В итоге, в мероприятии, которое ранее было двусторонним, помимо белорусских и российских военных приняли участие представители вооружённых сил Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также представитель делегации Шри-Ланки.

Как "получить" С-400, не покупая их?

Также стоит обратить внимание на один момент - заступление на боевое дежурство в Беларуси российских зенитных ракетных комплексов С-400 и самолётов Су-30СМ в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС РФ и войск ВВС и ПВО Беларуси. Данное событие совпало с началом учений и, можно сказать, растворилось в информационной повестке, хотя его значение в разы больше, чем сам "Запад-2021". Особенно для Беларуси.

Следует учитывать тот факт, что если самолёты Су-30СМ будут находиться на аэродроме в Барановичах, то С-400 были размещены в новосозданном совместном учебно-боевом центре под Гродно, прямо возле границы Беларуси с Польшей. Это ещё один фактор, который привязывает Беларусь к России как в реальности, так и восприятии внутренней и заграничной аудитории. Особенно в ситуации, когда договор, обуславливающий деятельность данного учебно-боевого центра в Беларуси остаётся неопубликованным. То есть совершенно неизвестно, как регламентируется и регулируется данное образование. А 6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу вообще заявил, что учебно-боевых центров будет два.

Здесь же необходимо вспомнить, что согласно официальным заявлениям, кроме белорусского должны были появиться ещё два совместных учебно-боевых центра на территории России: в Нижегородской и Калининградской областях. Однако об их создании до сих пор ничего не известно.

На фоне этих событий совершенно нелепым выглядит заявление Лукашенко о желании приобретения ЗРС С-400 у России 12 сентября и особенного обоснование этого: "Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной, - пояснил Лукашенко, не уточнив сути угрозы. - Поэтому нам придется закрывать и этот периметр". Здесь же отметим, что стоимость одного полкового комплекта ЗРС С-400 составляет около одного миллиарда долларов США, что чуть ли в два раза больше всего военного бюджета Беларуси на 2021 год.

Таким образом, появление российских С-400 в "учебно-боевом центре" скорее всего является компромиссным вариантом - Лукашенко хочет иметь данное вооружение, но не имеет средств для его приобретения. В то же время он хочет сделать уступку России в сфере безопасности с целью выторговать финансовую поддержку, но не желает размещать полноценную российскую военную базу на территории Беларуси.

Уже сейчас видно, как Россия грамотно пользуется стремительно ухудшающимся положением Лукашенко как на международной арене, так и внутри Беларуси. Риторика и действия диктатора в Минске предоставляют Кремлю большое поле для достижения долговременных целей: под шумок можно не только расширять своё влияние в Беларуси, но и выглядеть сдержанными политиками в сравнении с антизападными истериками руководителя соседнего государства. Как хорошо подметил Леодин Радзиховский, в такой ситуации Лукашенко - это чёрный фон, на котором Путин выглядит белым.


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