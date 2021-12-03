Запад-2021: как Кремль обыграл Лукашенко?

Однако ответной реакции и публичной поддержки со стороны России Лукашенко так и не дождался. Притом не только в плане военных мероприятий, но и более глобально.

Интересно, что ещё за день до начала учений, на совместной пресс-конференции с самопровозглашённым руководителем Беларуси Владимир Путин заявил следующее: "Идите разговаривайте с властями Беларуси, что вы с нами разговариваете? Россия здесь ни при чём... К совместным действиям меня призывают западные коллеги и лидеры некоторых европейских стран, ссылаясь на то, что этот кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границах возник, и просят меня как-то повлиять. Ответ очень простой: это нас не касается, это не наша граница, это граница республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши".

Хоть высказывание касалось миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского союза, оно крайне показательно: Путин старается максимально дистанцироваться от политических авантюр Лукашенко, тем самым выбивая у него из рук козыри на переговорах, так как задачей самопровозглашённого руководителя Беларуси является как раз получение безоговорочной поддержки со стороны Кремля, для чего в нужные моменты используется агрессивная антизападная риторика.

Ещё один подобный козырь - "эксклюзивный" статус Беларуси как военного партнёра Кремля, что привык подчёркивать Лукашенко . Учения "Запад" всегда были поводом в очередной раз использовать данный тезис в публичном пространстве и даже потребовать от России ассигнований на "оборону совместных границ". Однако теперь эта схема как минимум под вопросом. Так, Россия в одностороннем порядке, без уведомления белорусской стороны, пригласила к участию в "Западе-2021" государства Шанхайской организации сотрудничества во время саммита организации в Душанбе 28 июля. В итоге, в мероприятии, которое ранее было двусторонним, помимо белорусских и российских военных приняли участие представители вооружённых сил Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также представитель делегации Шри-Ланки.

Как "получить" С-400, не покупая их?

Также стоит обратить внимание на один момент - заступление на боевое дежурство в Беларуси российских зенитных ракетных комплексов С-400 и самолётов Су-30СМ в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС РФ и войск ВВС и ПВО Беларуси. Данное событие совпало с началом учений и, можно сказать, растворилось в информационной повестке, хотя его значение в разы больше, чем сам "Запад-2021". Особенно для Беларуси.