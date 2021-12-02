Чт, 2.12.2021
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Аптеки не готовы к участию в вакцинации

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сейм принял поправки к закону об эпидемиологической безопасности, разрешив прививать людей от Covid-19 также фармацевтам, но сами представители отрасли пока осторожны и еще только оценивают свои возможности, сообщает Diena.

Латвийское общество фармацевтов провело опрос о готовности аптек участвовать в вакцинации, и оказалось, что число заинтересованных невелико. До сих пор вакцинацию могли проводить только сертифицированные специалисты, поэтому фармацевты должны будут пройти курс обучения в одном из медицинских учебных заведений, чтобы получить необходимые знания и практические навыки.

Опрос свидетельствует, что готово к этому пока только небольшое число фармацевтов.

Участие в процессе вакцинации будет добровольным, и решение будут принимать владельцы аптек.

Практика вакцинации от Covid-19 в аптеках применяется в ряде стран Европы и хорошо зарекомендовала себя. Возможность прививаться в аптеках от Covid-19, сезонного гриппа и клещевого энцефалита также уменьшит нагрузку на семейных врачей.


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