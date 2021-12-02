Аптеки не готовы к участию в вакцинации

Латвийское общество фармацевтов провело опрос о готовности аптек участвовать в вакцинации, и оказалось, что число заинтересованных невелико. До сих пор вакцинацию могли проводить только сертифицированные специалисты, поэтому фармацевты должны будут пройти курс обучения в одном из медицинских учебных заведений, чтобы получить необходимые знания и практические навыки.

Опрос свидетельствует, что готово к этому пока только небольшое число фармацевтов.

Участие в процессе вакцинации будет добровольным, и решение будут принимать владельцы аптек.