Аптеки не готовы к участию в вакцинации

Латвийское общество фармацевтов провело опрос о готовности аптек участвовать в вакцинации, и оказалось, что число заинтересованных невелико. До сих пор вакцинацию могли проводить только сертифицированные специалисты, поэтому фармацевты должны будут пройти курс обучения в одном из медицинских учебных заведений, чтобы получить необходимые знания и практические навыки.
Участие в процессе вакцинации будет добровольным, и решение будут принимать владельцы аптек.
Практика вакцинации от Covid-19 в аптеках применяется в ряде стран Европы и хорошо зарекомендовала себя. Возможность прививаться в аптеках от Covid-19, сезонного гриппа и клещевого энцефалита также уменьшит нагрузку на семейных врачей.