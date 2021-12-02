Прилетающие пассажиры в аэропорту "Рига" смогут бесплатно сделать тест на Covid-19

Как отмечают представители аэропорта, решением правительства добровольное и бесплатное тестирование доступно для всех пассажиров, в том числе тех, кто имеет сертификат о вакцинации и перенесенном заболевании.
Пункты тестирования для прилетающих из Шенгенской зоны находятся в зале прилетов E на выходе из терминала, а из стран за пределами Шенгенской зоны - в зале прилетов C перед пограничным контролем.
Пункты будут работать большую часть дня, а в остальное время тест можно сдать в филиале Gulbja laboratorija на 2-м этаже зала регистрации.
Как сообщалось, правительство ранее одобрило поправки к распоряжению о чрезвычайном положении, которые предусматривают, что при въезде в Латвию в Рижском аэропорту можно добровольно сдать бесплатный тест на Covid-19. Такое решение принято в связи с распространением в мире нового омикрон-штамма коронавируса, который уже выявлен и в странах Европы.