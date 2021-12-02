Meta удаляет фейковые аккаунты КГБ Беларуси в социальных сетях

"Эти фиктивные профили публиковали критику в адрес Польши на английском, польском и курдском языках, в том числе изображения и видео, на которых польские пограничники якобы нарушают права мигрантов", - в среду, 1 декабря, сообщила Meta.

Предполагается, что часть профилей использовала сгенерированные искусственным интеллектом фотографии. Meta идентифицировала и удалила всего 41 учетную запись в Facebook, четыре профиля в Instagram и 5 групп в Facebook. Считается, что все они связаны с КГБ Беларуси.

Также Meta идентифицировала несколько сетей фиктивных профилей в Польше. Они выдавали себя за мигрантов с Ближнего Востока и пытались отговорить других от попыток попасть в Евросоюз. "Фиктивные профили рассказывали о негативном опыте при пересечении польской границы и плохой жизни мигрантов в Европе. Также они сообщали о строгой миграционной политике Польши и польских неонацистах, настроенных против мигрантов", - говорится в заявлении компании.