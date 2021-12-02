Типы ваксеров, или Как правильно спорить в интернете

Но желательно еще и понимать, почему эти указания и законы существуют. А иначе есть опасность случайно начать сдавать по два теста в неделю, даже если ты вакцинирован.

В общем, проблема послушных ваксеров не в их послушности как таковой, а в явном желании переложить ответственность на кого-то другого.

6. Ваксер усталый

Это чаще всего врачи. Которые за полтора года пандемии откровенно задолбались. Вначале объяснять, что "да, вирус действительно существует". Потом работать на грани возможного, параллельно читая в интернете всяких "икспердов", которые лучше всех знают, что ничего страшного не происходит. Затем уговаривать вакцинироваться, чтобы облегчить жизнь всем. И теперь снова перерабатывать на новом уровне, понимая, что выход - вот он рядом.

Как написала одна моя знакомая доктор: "если первый шот я делала с радостью и надеждой, то третий я сделала с бессилием и злостью". В общем, у этих ваксеров больше нет сил на уговоры, они просто ждут. Еще одна цитата - теперь от главы Даугавпилсской больницы Григория Семенова: "Если мы сделали все, что могли, призывая людей вакцинироваться, если на их глазах умирают близкие, друзья и они все равно не идут прививаться, то должен быть естественный отбор".

Руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дисклеймер

Хочу подчеркнуть и проговорить: моя ирония относительно некоторых видов ваксеров никоим образом не должна уводить от главного.

Вакцины - работают. Прививаться - надо. Это единственный путь к нормальной жизни после пандемии.

Этот текст - не время и не место, чтобы я сейчас это доказывал. Но вот как доказывать, если вы все-таки собрались это делать? Об этом дальше.

Часть 2: Так как спорить-то?

Что называется, отвергая - предлагай. "Если приводить примеры или давить авторитетом не работает, Артем, как тогда доказывать свою правоту?!".

Ну, начнем по порядку. Цитируя одного моего хорошего знакомого, "а в чем цель данного мероприятия?". Зачем вы спорите?

По моему личному опыту - либо чтобы переубедить, либо чтобы выпустить пар. Если второе, то тут можем распрощаться, все средства хороши, главное - не переходите на личности.

А вот любителей псевдонаучных споров попрошу остаться.

Латвийская организация любителей науки и рационального мышления SkeptiCafe сделала такую прекрасную картинку - "Приемы отрицателей науки".

ФОТО: SkeptiCafe

Я все переводить не буду, а в деталях при желании можно почитать тут. "Но мы же не отрицатели науки, наоборот!" - скажете вы. Да, но ошибки зачастую совпадают. Тут без особого порядка перечислю те, что я на просторах интернета встречал особенно часто.

1. "А вот у меня..."

Про это я говорил выше. Пример не является доказательством. Дальше

2. Переход на личности