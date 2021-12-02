Типы ваксеров, или Как правильно спорить в интернете

Какое-то время назад я написал текст под названием "В чем польза антиваксеров", в котором среди прочего предложил свою шуточную классификацию противников Covid-вакцин. Ожидаемо часть комментаторов была недовольна: "А про ваксеров слабо так написать?". Да нет, не слабо.
Впрочем, мой прошлый текст был не только стебом над антиваксерами (хотя куда уж без него), но и конкретным призывом ко всем любителям онлайн-дискуссий - ищите зерна разумного даже в текстах людей, с которыми не согласны принципиально.
Что ж, будет логичным, если этот мой текст будет перевертышем во всех смыслах. Даже если вы согласны с человеком, к его аргументации нужно относиться внимательно. Можно сколько угодно быть на стороне добра, но если у вас ржавые мечи и доспехи, то никакой Гэндальф не спасет.
Кстати, антиваксеры, если вы думаете, что к вам это не относится, то очень зря. Я могу быть с вами не согласен (а я с вами не согласен), но давайте хотя бы дискуссию вести на языке логики.
Часть 1: Классификация ваксеров
1. Ваксер воинственный
Я там пару абзацев выше сравнивал онлайн-споры о вакцине и войну между Добром и Злом в Средиземье. Это я, если что, иронизировал. Но вот представители этого типа абсолютно серьезны в своих убеждениях.
Это не программист Вадим доказывает менеджеру Антону, что вакцинироваться безопаснее, чем дожидаться болезни. Это Утер Светоносный выходит биться с демоном Малганусом за души людей Лордерона.
Как следствие, речи воинственных ваксеров обычно крайне агрессивны и пафосны. Общение с противниками всегда идет сверху вниз. "Ты, дурак, слушай меня, умного". Возможно ли с таким отношением поменять чье-то мнение? Вопрос остается открытым.
2. Ваксер принципиальный
Этот тип одновременно похож и не похож на предыдущий. С одной стороны, такой же взгляд сверху вниз на тех, кто не прав. С другой - принципиальный ваксер не желает тратить на них время.
Что-то доказывать, объяснять, пытаться переубедить... Нет, если человек принял решение не защищать себя и окружающих, то все. Представители этого типа сделали все нужные им выводы.
Иногда это выходит и за пределы интернета. Кто-то меняет барбера-антиваксера или консприологически настроенную маникюрщицу. Кто-то уходит с работы. Кто-то перестает общаться с людьми, поведение которых считает опасным.
3. Ваксер житейский
Вплотную подбираемся к ошибкам интернет-споров. Да и любых научных и околонаучных дискуссий. Не только антиваксеры любят рассказывать "вот у меня был друг, он никогда не болел, а потом привился и сразу умер". Есть и ваксеры, которые обожают успокаивать своих противников. "Да у меня бабушка привилась, и все с ней в порядке было"; "После второй дозы только рука поболела и все"; "Вакцинировался и не заболел ни разу".
Проблема в том, что пример не является доказательством. Люди - уникальны. И, конечно, найдутся и те, кто на вакцину реагирует хорошо, и те, кому вакцина на время нарушила работу организма. Это нормально.
На момент написания статьи в мире полностью вакцинировалось больше 3,3 млрд человек. Ваш один пример, какую бы сторону он ни поддерживал, в таких масштабах ничего не значит. Так что и пользоваться примерами глупо.
4. Ваксер хаотичный
Эти ребята, наоборот, очень любят подтверждать свою правоту доказательствами. Что само по себе неплохо. Проблема в том, что источники этих доказательств могут приходить откуда угодно.
Вот у нас заверенное научное исследование. А вот интервью с врачом на YouTube. Вот данные SPKC и сразу после - пост иммунолога в Facebook. В комментариях этого человека его собственные выкладки чередуются с цитатами из Википедии.
А в какой-то момент он еще и сарказм включит и между анализом числа заболевших и принципом действия вакцины вставит еще мемчик какой-то, что даже его союзники запутаются, что, вообще, происходит.
5. Ваксер послушный
Этот тип никому ничего особенно не доказывает. Партия сказала: надо! - Комсомол маски надел. В целом, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы слушаться указаний экспертов и соблюдать законы Латвии. Я бы даже сказал, что это хорошо.
Но желательно еще и понимать, почему эти указания и законы существуют. А иначе есть опасность случайно начать сдавать по два теста в неделю, даже если ты вакцинирован.
В общем, проблема послушных ваксеров не в их послушности как таковой, а в явном желании переложить ответственность на кого-то другого.
6. Ваксер усталый
Это чаще всего врачи. Которые за полтора года пандемии откровенно задолбались. Вначале объяснять, что "да, вирус действительно существует". Потом работать на грани возможного, параллельно читая в интернете всяких "икспердов", которые лучше всех знают, что ничего страшного не происходит. Затем уговаривать вакцинироваться, чтобы облегчить жизнь всем. И теперь снова перерабатывать на новом уровне, понимая, что выход - вот он рядом.
Как написала одна моя знакомая доктор: "если первый шот я делала с радостью и надеждой, то третий я сделала с бессилием и злостью". В общем, у этих ваксеров больше нет сил на уговоры, они просто ждут. Еще одна цитата - теперь от главы Даугавпилсской больницы Григория Семенова: "Если мы сделали все, что могли, призывая людей вакцинироваться, если на их глазах умирают близкие, друзья и они все равно не идут прививаться, то должен быть естественный отбор".
Дисклеймер
Хочу подчеркнуть и проговорить: моя ирония относительно некоторых видов ваксеров никоим образом не должна уводить от главного.
Вакцины - работают. Прививаться - надо. Это единственный путь к нормальной жизни после пандемии.
Этот текст - не время и не место, чтобы я сейчас это доказывал. Но вот как доказывать, если вы все-таки собрались это делать? Об этом дальше.
Часть 2: Так как спорить-то?
Что называется, отвергая - предлагай. "Если приводить примеры или давить авторитетом не работает, Артем, как тогда доказывать свою правоту?!".
Ну, начнем по порядку. Цитируя одного моего хорошего знакомого, "а в чем цель данного мероприятия?". Зачем вы спорите?
По моему личному опыту - либо чтобы переубедить, либо чтобы выпустить пар. Если второе, то тут можем распрощаться, все средства хороши, главное - не переходите на личности.
А вот любителей псевдонаучных споров попрошу остаться.
Латвийская организация любителей науки и рационального мышления SkeptiCafe сделала такую прекрасную картинку - "Приемы отрицателей науки".
Я все переводить не буду, а в деталях при желании можно почитать тут. "Но мы же не отрицатели науки, наоборот!" - скажете вы. Да, но ошибки зачастую совпадают. Тут без особого порядка перечислю те, что я на просторах интернета встречал особенно часто.
1. "А вот у меня..."
Про это я говорил выше. Пример не является доказательством. Дальше
2. Переход на личности
В какой-то момент эмоциональная дискуссия может перерасти в бытовую склоку. В этот момент и противник вас точно перестает слушать, и сторонний читатель теряет доверие. Все-таки в интернете можно перечитать то, что пишешь.
3. Доведение до абсурда
"Вы врачам и науке не доверяете, может, тогда обратно в лес жить пойдете?". Это так не работает. История медицины знает примеры ошибок, иногда страшных. Это нужно признавать. Другое дело, что сравнивать Covid-вакцины и талидомид - это тоже доведение до абсурда.
4. Ложная дилемма
"Если не привьетесь, то заболеете". Да вот не факт... И антиваксеры на этот аргумент разумно отвечают: "Ну заболеем и заболеем, наши проблемы". Так что и дилемма ложная, и проблема вовсе не в том, что антиваксеры заболеют - это следствие их решений. Проблема в том, что вирус мутирует и до привитых тоже доберется.
Эпилог
Я мало верю в то, что принципиально убежденных антиваксеров можно уговорить. Если вы хотите увеличить число вакцинированных жителей Латвии (или любой другой страны), то целевой аудиторией должны стать сомневающиеся, находящиеся на границе выбора.
Каждый раз, когда вы спорите с кем-то о вакцинах (да о чем угодно, в принципе), представьте, что вы и ваш соперник находитесь перед залом слушателей, которые в конце проголосуют за того, с кем согласны больше (я понимаю, что описал программу "К барьеру" с Владимиром Соловьевым, но постарайтесь отогнать такую ассоциацию).
И даже будь вы тысячу раз правы, какой в этом толк, если антиваксер говорит спокойно, не срывается и легко отражает ваши аргументы. Ему будет в разы сложнее так сделать, если вы будете опираться на проверенные данные и исследования и не совершать ошибок. Возможно, у вас получится убедить кого-то.
И, может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей - но только не сегодня!