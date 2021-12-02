В Великобритании латвиец осужден на 18 лет за изнасилование
Британский суд осудил 38-летнего гражданина Латвии Эрвина Алксниса на 18 лет тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, сообщает портал Kentonline.
Британский суд осудил 38-летнего гражданина Латвии Эрвина Алксниса на 18 лет тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, сообщает портал Kentonline.
В последнее время Алкснис жил в городе Мейдстон, в графстве Кент.
Суд с участием присяжных длился полторы недели и проходил в Кентербери.
Алксниса признали виновным по трем обвинениям в изнасиловании, трем - в домогательствах к ребенку младше 13 лет, четырем - в сексуальных актах в присутствии детей, в нападении на ребенка младше 13 лет и сексуальных актах с детьми.
В январе 2020 года, рассказывая об изначально выдвинутых обвинениях, газета Kent Messenger сообщала, что Алкснису выдвинули три обвинения в изнасиловании 14-летнего ребенка и домогательствах по отношению к девочкам, младшей из которых было девять лет.
Преступления, в которых обвиняют Алксниса, совершены в период с 2007 года по 2016 год в Мейдстоне и Тонбридже, в графстве Кент, а также на территории Латвии - в Ранке и Галгауске, сообщает Kent Messenger.