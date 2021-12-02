В Великобритании латвиец осужден на 18 лет за изнасилование

В последнее время Алкснис жил в городе Мейдстон, в графстве Кент.

Суд с участием присяжных длился полторы недели и проходил в Кентербери.

Алксниса признали виновным по трем обвинениям в изнасиловании, трем - в домогательствах к ребенку младше 13 лет, четырем - в сексуальных актах в присутствии детей, в нападении на ребенка младше 13 лет и сексуальных актах с детьми.

В январе 2020 года, рассказывая об изначально выдвинутых обвинениях, газета Kent Messenger сообщала, что Алкснису выдвинули три обвинения в изнасиловании 14-летнего ребенка и домогательствах по отношению к девочкам, младшей из которых было девять лет.