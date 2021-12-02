Несколько латвийцев застряли в Африке из-за омикрон-штамма Covid-19

В эти дни друзья обращались в посольства других стран, а также к своим друзьям, чтобы получить дополнительную информацию о возможности вернуться в Латвию. "МИД не сообщает достаточно информации, мы должны искать ее сами, звонить друзьям, которые уже звонят в наши посольства. Мы нашли пару рейсов, но нужно связаться с авиакомпаниями и убедиться, не отменены ли они. Мы опаздываем, можем потерять места, а цены на полеты все еще высокие.

Цены на коммерческие рейсы колеблются в пределах 400-1000 евро.

Как у студентов у нас нет финансовых средств, чтобы позволить себе такие дорогие перелеты. Мы очень надеемся, что Латвия организует репатриационный рейс для своих граждан".

По словам молодого человека, лучшую помощь оказали представители посольств Швейцарии и Японии, которые в доступной форме предоставили информацию. Это внесло некоторую ясность относительно того, как лучше всего справиться с данной ситуацией.

МИД: консульская служба поддерживает связь со всеми лицами в Марокко

По словам представителей МИД, данные консульского реестра показывают, что в Марокко был зарегистрирован один гражданин Латвии, однако представители службы выявили 17 граждан, желающих вернуться в Латвию.

"Учитывая, что у Латвии нет дипломатического/консульского представительства в Марокко, консульская служба МИД сотрудничает с Европейской службой внешних связей и государствами-членами Европейского союза по вопросу о возможном выезде из Марокко", - заявили представители МИДа.

Консульское учреждение будет поддерживать связь со всеми лицами, информация будет незамедлительно пересылаться отдельным авиакомпаниям (AirFrance, TUI, Pegasus, Royal Air Maroc), которым разрешено выполнять коммерческие рейсы с вылетом из Марокко".

В связи с существованием коммерческих рейсов государства ЕС не планируют организовывать бесплатные рейсы для репатриации. Консульская служба МИД готова оказать консульскую помощь по запросу".

МИД еще раз напоминает всем путешественникам о рисках путешествий в условиях пандемии. "Риски включают в себя вероятность отмены заранее незапланированных рейсов, дополнительные расходы, связанные с пребыванием дольше запланированного, покупкой новых авиабилетов и т. д. Мы призываем всех перед поездкой внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми конкретной страной, а также учесть незапланированные изменения".

Представители МИДа также напоминают, что доступная министерству официальная информация о путешествиях в условиях Covid-19 собрана в специальном информационном источнике. С ней можно ознакомиться здесь. "Вместе с тем перед выездом за границу мы призываем граждан внести информацию о себе в консульский реестр", - заявили в МИД.