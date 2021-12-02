Женщина вызвала полицию из-за мужа, который не разрешил ей пойти за спиртным

Звонившая получила штраф в размере 35 евро, сообщила представитель Земгальского районного управления госполиции Даце Калниня.

В среду, 1 декабря, сотрудники полиции Тукумского района получили информацию о семейном конфликте. Прибыв по указанному адресу, выяснилось, что женщина в течение дня употребляла алкоголь и хотела пойти за добавкой, однако ее муж постарался отговорить ее, поэтому женщина вызвала полицию.

Выслушав обоих лиц, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что преступления не случилось, и что женщина сознательно вызвала полицию без особого повода. Возбуждено дело об административном правонарушении, на женщину наложен штраф в размере 35 евро.

Полиция повторяет, что необоснованные вызовы спецслужб препятствуют поддержанию общественного порядка, предупреждению преступности и оказанию помощи лицам в чрезвычайной ситуации.