Женщина вызвала полицию из-за мужа, который не разрешил ей пойти за спиртным
1 декабря женщина из Тукумса вызвала полицию, потому что ее сожитель не разрешил ей пойти в магазин за алкоголем.
1 декабря женщина из Тукумса вызвала полицию, потому что ее сожитель не разрешил ей пойти в магазин за алкоголем.
Звонившая получила штраф в размере 35 евро, сообщила представитель Земгальского районного управления госполиции Даце Калниня.
В среду, 1 декабря, сотрудники полиции Тукумского района получили информацию о семейном конфликте. Прибыв по указанному адресу, выяснилось, что женщина в течение дня употребляла алкоголь и хотела пойти за добавкой, однако ее муж постарался отговорить ее, поэтому женщина вызвала полицию.
Выслушав обоих лиц, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что преступления не случилось, и что женщина сознательно вызвала полицию без особого повода. Возбуждено дело об административном правонарушении, на женщину наложен штраф в размере 35 евро.
Полиция повторяет, что необоснованные вызовы спецслужб препятствуют поддержанию общественного порядка, предупреждению преступности и оказанию помощи лицам в чрезвычайной ситуации.
"Когда службы экстренной помощи отправляются по таким вызовам, жизненно-важная помощь может пригодиться в другом месте", - поясняет Калниня.