Чем грозит водителю отсутствие медицинской справки?

Остановленные водители часто не помнят, когда в последний раз проходили медкомиссию и когда заканчивается 10-летний срок, после которого необходимо проходить повторное освидетельствование. Одно из объяснений может заключаться в том, что время получения медицинской справки и водительских прав не совпадает. Однако у сотрудников дорожной полиции в приложении для телефона имеется информация о том, действительна ли справка. Если срок действия истек, взимается штраф в размере 40 евро, а автомобиль должен быть оставлен на месте.

"Также приостанавливается действие прав, пока водитель не пройдет комиссию. Время, деньги и еще штраф", - рассказывает Роланд Романовскис, младший инспектор отдела особых задач дорожной полиции.

В этом году за несоблюдение сроков действия медицинской справки оштрафованы 4500 водителей, однако это число сокращается; шесть лет назад таких было вдвое больше.

"Не скажу, что в повседневной работе такие протоколы оформляются очень часто. Обычно мы фиксируем их вместе с другими нарушениям -, например, вместе с превышением скорости", - говорит старший инспектор отдела особых задач дорожной полиции Раймонд Званитайс.

Медицинская комиссия заявляет, что есть водители, которые ездят за рулем два или три года, даже не зная, что истек срок действия их справки. Поэтому всем рекомендуется проверять этот статус. Это можно сделать, позвонив в медицинскую комиссию или зарегистрировавшись на сайте CSDD. Затем по электронной почте вы получите информацию о том, когда нужно готовиться к пройти врачебную комиссию.