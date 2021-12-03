Пт, 3.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая
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Таварс: Лембергс в тюрьме заразился коронавирусом

Айвар Лембергс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Политик Айвар Лембергс в Центральной тюрьме заразился коронавирусом, сообщил в Twitter сопредседатель правления Латвийской зеленой партии и Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс.

Информация о положительном тесте была получена в четверг, 2 декабря.

Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.

В феврале Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить меры пресечения, действовавшие до сих пор. При отбывании тюремного заключения суд решил включить в него время содержания под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.


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