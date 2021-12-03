Таварс: Лембергс в тюрьме заразился коронавирусом

В феврале Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить меры пресечения, действовавшие до сих пор. При отбывании тюремного заключения суд решил включить в него время содержания под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.