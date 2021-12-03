Таварс: Лембергс в тюрьме заразился коронавирусом
Политик Айвар Лембергс в Центральной тюрьме заразился коронавирусом, сообщил в Twitter сопредседатель правления Латвийской зеленой партии и Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс.
Политик Айвар Лембергс в Центральной тюрьме заразился коронавирусом, сообщил в Twitter сопредседатель правления Латвийской зеленой партии и Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс.
Информация о положительном тесте была получена в четверг, 2 декабря.
Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.
В феврале Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить меры пресечения, действовавшие до сих пор. При отбывании тюремного заключения суд решил включить в него время содержания под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.