Clean R оштрафовано на 10 500 евро за нечищеные улицы в Резекне

В связи с неудовлетворительной ситуацией в городе председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич предупредил снегоуборщиков о качестве работ, а также распорядился устранить нарушения.

Начальник управления городской среды и развития Георгий Орлов сообщил, что по состоянию на 1 декабря составлено более 20 актов по невыполненным работам. Специалисты самоуправления обнаружили не очищенные от снега тротуары в нескольких микрорайонах города.

По словам Орлова, если качество работы и дальше будет неудовлетворительным, то за каждое нарушение будут налагаться штрафные санкции.

"Мы должны признать, что есть проблемы, и Clean R не может с ними справиться", - сказал Орлов, поблагодарив людей, которые информировали о нерасчищенных улицах.

Договор с Clean R требует регулярной уборки тротуаров, причем тротуары должны быть очищены по всей ширине к 8 часам утра.