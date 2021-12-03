Резекненская дума расторгла договор с Clean R из-за нечищеных улиц

Руководитель управления городской среды и развития Георгий Орлов на заседании сообщил, что с 1 декабря на Clean R составлены три акта о нерасчищенных тротуарах на 53 объектах, в том числе на нескольких - повторно.

Представитель Clean R Янис Рудзинскис на заседании пояснил, что из-за интенсивного снегопада сложилась чрезвычайная ситуация и снег невозможно убрать быстро. Ситуацию осложняет и то, что предприятие Ceļi un tilti, расчищая улицы, большое количество снега навалило на тротуары, и малая снегоуборочная техника с ним не справляется. Предприятие привлекло дополнительную технику, чтобы работа шла быстрее.

Председатель думы Александр Барташевич заявил, что результаты работы Clean R не видят ни руководство города, ни жители. Руководитель городского управления образования Арнолд Дрейлинг сообщил, что сегодня из школ поступают жалобы о том, что учителя и школьники падали на нерасчищенных тротуарах и получали травмы, а один учитель сломал лодыжку.

Юристы думы готовят документацию для одностороннего расторжения договора. До тех пор, пока в результате процедуры закупки услуг не будет выбрано новое предприятие, работы в городе по расчистке тротуаров будет обеспечивать управление городской среды и развития.

Предприятие Clean R за невыполнение обязательств оштрафовано на 26 500 евро.