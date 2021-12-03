Пт, 3.12.2021
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Гунта, мать

Посетители и сотрудники Ikea не смогли попасть домой из-за снегопада. В итоге все заночевали в магазине

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/MeinaLiao

В Дании шесть покупателей и около 20 сотрудников провели ночь в магазине Ikea, поскольку они не могли вернуться домой из-за начавшегося сильного снегопада и перекрытых дорог, передает AP.

Менеджер магазина Питер Элмос сообщил, что посетители и сотрудники переночевали в выставочных залах с кроватями и диванами. Каждый мог выбрать ту кровать, "которая им понравилась", однако никто не отменял соблюдение всех санитарных норм. 

Элмос также рассказал местной газете Dagbladet, что перед сном у всех была возможность посмотреть футбол по телевизору, сыграть в настольные игры. В свою очередь, из еды людям были предложены торты, кофе и пиво.

Согласно словам управляющего, все прошло очень хорошо и всем было очень весело. Менеджер также отметил, что за 16 лет работы в магазине никогда ранее не сталкивался с подобным.

Кроме того, в Ikea также переночевали сотрудники из соседнего магазина игрушек.

"Это намного лучше, чем если бы мы спали в машине. Было тепло и приятно, и мы счастливы, что они впустили нас", - поделилась Мишель Барретт, сотрудница магазина игрушек.


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