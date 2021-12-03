Посетители и сотрудники Ikea не смогли попасть домой из-за снегопада. В итоге все заночевали в магазине

Менеджер магазина Питер Элмос сообщил, что посетители и сотрудники переночевали в выставочных залах с кроватями и диванами. Каждый мог выбрать ту кровать, "которая им понравилась", однако никто не отменял соблюдение всех санитарных норм.

Элмос также рассказал местной газете Dagbladet, что перед сном у всех была возможность посмотреть футбол по телевизору, сыграть в настольные игры. В свою очередь, из еды людям были предложены торты, кофе и пиво.

Согласно словам управляющего, все прошло очень хорошо и всем было очень весело. Менеджер также отметил, что за 16 лет работы в магазине никогда ранее не сталкивался с подобным.

Кроме того, в Ikea также переночевали сотрудники из соседнего магазина игрушек.