Снег в Латвии ⟩ Движение осложнено по всем главным автодорогам страны

Движение увеличено почти по всей Рижской окружной дороге, на многих участках Таллиннского шоссе, участках Даугавпилсского шоссе и на протяжении всего Бауского шоссе.
LVC пишет в Twitter, что на Таллиннском шоссе от поворота на Тую до Айнажи и на автодороге Айнажи - Матиши движение из-за сильного снегопада осложнено особенно.
LVC призывает водителей ехать осторожно.
В это время года водителям стоит быть особо внимательными, выбирая скорость и держа дистанцию на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах может образовываться повторно, поэтому дороги могут обледенить и после обработки реагентами.
После окончания снегопада главные автодороги страны должны очищать от снега в течение трех часов, в свою очередь на менее загруженных дорогах на эти работы дается до 24 часов.