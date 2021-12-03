Пт, 3.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая

Снег в Латвии ⟩ Движение осложнено по всем главным автодорогам страны

Ситуация на дорогах Латвии к 10:45 пятницы, 3 декабря. ФОТО: Ekrānuzņēmums no lvceli.lv

Утром в пятницу из-за снега осложнены условия езды по всем главным автодорогам страны, а на участке Таллиннского шоссе от поворота на Тую до Айнажи условия движения особенно осложнены из-за сильного снегопада, свидетельствует дорожная карта Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Движение увеличено почти по всей Рижской окружной дороге, на многих участках Таллиннского шоссе, участках Даугавпилсского шоссе и на протяжении всего Бауского шоссе.

LVC пишет в Twitter, что на Таллиннском шоссе от поворота на Тую до Айнажи и на автодороге Айнажи - Матиши движение из-за сильного снегопада осложнено особенно.

LVC призывает водителей ехать осторожно.

В это время года водителям стоит быть особо внимательными, выбирая скорость и держа дистанцию на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах может образовываться повторно, поэтому дороги могут обледенить и после обработки реагентами.

После окончания снегопада главные автодороги страны должны очищать от снега в течение трех часов, в свою очередь на менее загруженных дорогах на эти работы дается до 24 часов.

Галерея: Снег в Риге


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