Внимание! Летное поле аэропорта "Рига" закрыто до утра субботы

Представитель аэропорта Илзе Сална указала, что аэропорт "Рига" призывает пассажиров, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", связаться со своими авиакомпаниями, чтобы выяснить свои дальнейшие действия, возможности расселения и о других услугах. Тех пассажиров, для которых это возможно, аэропорт призывает отправиться по домам или в места проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного, в и из аэропорта.

Информация о полетах также доступна и на сайте аэропорта.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки.

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметим, что в Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге.