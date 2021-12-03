Пт, 3.12.2021
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Внимание! Летное поле аэропорта "Рига" закрыто до утра субботы

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В аэропорту "Рига" устранены последствия произошедшего ЧП. Однако, из-за снегопада и, заботясь о безопасности полетов, было принято решение о закрытии летного поля до 6:00 субботы, 4 декабря. 

Представитель аэропорта Илзе Сална указала, что аэропорт "Рига" призывает пассажиров, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", связаться со своими авиакомпаниями, чтобы выяснить свои дальнейшие действия, возможности расселения и о других услугах. Тех пассажиров, для которых это возможно, аэропорт призывает отправиться по домам или в места проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного, в и из аэропорта.

Информация о полетах также доступна и на сайте аэропорта.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки. 

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметим, что в Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге.


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