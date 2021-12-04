"Я не ломилась никуда!": Анна Седокова о скандале с Меладзе

"Недавно бывшая жена Валерия Меладзе сказала, что какая-то экс-солистка ломилась к Константину, мол, у нее трое детей. На меня столько хейта полилось! Это была не я, люди! Я не ломилась никуда! Когда об этом стали писать - это было вообще..." - призналась 38-летняя звезда.

Напомним, Ирина Меладзе в программе Бориса Корчевникова заявила: "Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована". Тогда женщина заявила, что "эта дама" сейчас многодетная мать.