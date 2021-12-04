Дзинтарс переизбран председателем NA: он был единственным кандидатом

При голосовании кандидатуру Дзинтарса поддержали 188 членов партии, четверо проголосовали "против", еще шесть воздержались.

Депутат Сейма Дзинтарс возглавляет NA с 2018 года, до этого он на протяжении нескольких лет был сопредседателем данной политической силы.

Кроме того сегодня было избрано правление NA, в который вошли депутаты Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Рихард Колс, Янис Домбрава, Ритварс Янсонс, Эдвинс Шноре, министр сельского хозяйства Каспар Герхардс и представитель молодежной организации Роберт Озолс.

В состав правления также вошли европарламентарий Роберт Зиле, Имант Парадниекс, Гинта Вилцане, Артур Бутанс, Янис Исалниекс, Янис Эглитс, министр культуры Наурис Пунтулис, Эдвард Ратниекс и Райвис Абелниекс.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся ежегодный конгресс NA, на котором обсуждались ближайшие цели и приоритеты партии, а также было избрано новое правление.

Предвыборная кампания на выборах в 14-й Сейм будет очень интенсивной, что частично объясняется примерно одинаковыми рейтингами партий, заявил Дзинтарс.

По мнению политика, конкуренция на предстоящих в следующем году выборах в Сейм будет чрезвычайно высокой. Также ожидается "большая скученность" на 5% барьере, где, по словам Дзинтарса, у партий включается "инстинкт выживания". Частично это связано с тем, что десять партий обладают широкими финансовыми возможностями для проведения предвыборной кампании.

В том числе для NA это означает определенное преимущество, но теперь планка поднята намного выше, добавил Дзинтарс.

С другой стороны, участие граждан в предстоящих выборах вряд ли будет высоким. "Явка избирателей будет очень низкой. Мы наблюдали аналогичный пример на выборах в самоуправления", - прогнозирует Дзинтарс, добавляя, что такая тенденция наблюдается во всем Европейском союзе.

По его словам, на исход выборов все сильнее влияет наиболее мотивированная часть граждан, а не большинство. "NA не придется изобретать новый велосипед. К счастью, нам не нужно искать своего избирателя экспериментальным путем. Мы должны продолжать делать свою работу и мотивировать национально думающего гражданина Латвии участвовать в выборах", - отметил лидер партии.

Дзинтарс пообещал постараться превратить индивидуальный труд всех членов партии в эффективную и сплоченную командную работу.

"Пусть нам поможет наше осознание миссии, сильная воля и Бог", - сказал он.