В доме недалеко от Берлина обнаружены пять трупов, среди них - дети
Полиция Германии в субботу, 4 декабря, в жилом доме на юге от Берлина обнаружила тела пяти человек - двух взрослых и трех детей, сообщили власти страны.
Полиция Германии в субботу, 4 декабря, в жилом доме на юге от Берлина обнаружила тела пяти человек - двух взрослых и трех детей, сообщили власти страны.
Как сообщил новостному агентству DPA старший прокурор Гернот Бантлеон, на трупах в доме в Кенигс-Вустерхаузен обнаружены колотые и огнестрельные ранения.
Информация о пропаже семьи была получена по телефону - звонивший сообщил, что ему показалось необычным, что нигде не видно обитателей дома, сообщил пресс-секретарь Южного полицейского управления. "Мы исходим из предположения, что это убийство", - сказал представитель полиции.
На месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты, улица, на которой расположен дом, перекрыта.