В доме недалеко от Берлина обнаружены пять трупов, среди них - дети

Как сообщил новостному агентству DPA старший прокурор Гернот Бантлеон, на трупах в доме в Кенигс-Вустерхаузен обнаружены колотые и огнестрельные ранения.

Информация о пропаже семьи была получена по телефону - звонивший сообщил, что ему показалось необычным, что нигде не видно обитателей дома, сообщил пресс-секретарь Южного полицейского управления. "Мы исходим из предположения, что это убийство", - сказал представитель полиции.