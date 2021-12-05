Аэропорт "Рига" полностью возобновил работу

Полеты осуществляются согласно расписанию.

"Минувшие пара дней дни были трудными как для пассажиров, так и для авиакомпаний и сотрудников аэропорта, которым руководство аэропорта благодарно за самоотверженный труд в течение нескольких суток по восстановлению безопасной эксплуатации аэродрома после сильной метели", - сказала председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

Из-за сильного снегопада Рижский аэропорт был закрыт в пятницу вечером и возобновил работу рано утром в субботу. В субботу утром аэропорт работал с ограничениями пропускной способности, в течение всего дня продолжались интенсивные работы по ликвидации последствий стихии и доставке пассажиров к месту назначения, сказано в сообщении аэропорта для прессы.

Как сообщалось ранее, Рижский аэропорт, в котором в пятницу вечером из-за снегопада была закрыта взлетно-посадочная полоса, постепенно возобновил использование взлетно-посадочной полосы в безопасном режиме с 6 утра субботы.