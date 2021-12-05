Историки призывают переместить памятник латышским легионерам в Бельгии

Он сообщил, что посольство Латвии в Бельгии получило информацию от самоуправления Зедельгема о то, что симпозий иностранных историков по поводу сложных исторических вопросов в связи с содержанием более 12 000 латышских военнопленных в Зедельгеме заявил, что

рекомендует убрать памятник с его текущего местоположения.

Бекерис подчеркнул, что МИД не может комментировать причину такой рекомендации. МИД также сообщает, что это заявление вызвало повышенный интерес к сложным историческим вопросам и лагере военнопленных в Зедельгеме.

С момента актуализации этого вопроса посол Латвии в Бельгии Андрис Разанс постоянно контактировал с самоуправлением Зедельгема, а на следующей неделе прибудет с визитом, чтобы обсудить дальнейшие действия. Самоуправление также свяжется с музеем Оккупации, который является партнером города с момента установки памятника.

7 июля в Зедельгеме была снята информативная табличка возле памятника, чтобы переработать ее содержание.