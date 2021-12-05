После двухлетнего перерыва Римшевич возвращается на скамью подсудимых

Следовательно, основная ответственность за оценку того, связано ли предполагаемое правонарушение с работой ECB, делегируется латвийским властям: на стадии уголовного преследования - прокуратуре, а во время разбирательства - суду. В случае сомнений следует проконсультироваться с ECB. De Facto Рижский окружной суд заявил, что дальнейшие действия будут определены на судебном заседании, а это значит, что все участники процесса - как защита, так и сторона обвинения - смогут прокомментировать этот вопрос.

Адвокат Мартиньш Квепс, представлявший Римшевича, считает, что ECB постарается как можно скорее избавиться от этого вопроса. Однако этим решением защита Римшевича достигла того, чего он хотел, считает Квепс: "По крайней мере я добился, что это дело рассмотрели в Европейском суде, когда прокурор сказала, что Римшевич не обвиняется в злоупотреблении властью ни по одной из позиций в уголовном процессе. (...) На мой взгляд, если прокурор признает, что никакие полномочия не использовались, то обвинение во взяточничестве также невозможно. Может быть моральное осуждение чего-то или другой состав, но история о подкупе - это остается просто выдумкой".

Прокурор Виорика Йиргена из отдела по координации борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры опровергает такую ​​интерпретацию Квепса.

Она подтверждает, что Римшевича обвиняли в деятельности, не связанной с исполнением служебных обязанностей, а именно в незаконном предоставлении неофициальных консультаций акционерам TKB. Однако, давая консультацию, Римшевич использовал свои знания в области банковского дела и информацию, имеющуюся у него на законных основаниях от Комиссии рынка финансов и капитала, которую он получил при исполнении обязанностей главы Банка Латвии, подчеркивает прокурор.

"В любом случае обвинение остается тем же, и никогда не утверждалось, что он действовал как частное лицо", - поясняет прокурор. На вопрос, были ли у нее когда-либо сомнения относительно того, должен ли Римшевич иметь право на иммунитет, она подчеркнула, что таких сомнений у нее не было никогда, нет их и сейчас, что она готова подтвердить и в суде, если такой вопрос возникнет.

ECB заявил De Facto, что не комментирует решение ECJ. Однако, как поделился с передачей хорошо информированный источник, решение соответствует предыдущим доводам ECB и толкованию закона банком: ECJ было совершенно ясно - бывший управляющий Банком Латвии не получит иммунитет, поскольку преступления, в которых он обвинен, не были признаны судом действиями при исполнении служебных обязанностей.

Прокурор Йиргена планирует обратиться в суд с просьбой оценить возможность лишения Римшевича залога в размере 100 тысяч евро, а также применить более строгую меру пресечения. По мнению прокурора, Римшевич мог нарушить обязательство обвиняемого не затягивать и не препятствовать ходу уголовного дела, поскольку в настоящее время ему вменяется организация влияния на свидетеля по делу.

Этот свидетель - Игорь Буймистерс, акционер Trasta komercbanka, скончавшийся этим летом.

По этому же делу о влиянии на Буймистерса с целью заставить его за деньги сделать свои показания более выгодными для Римшевича обвиняется и бизнесмен Угис Таборс. Он начал и в течение долгого времени вел переговоры с Буймистерсом, который уведомил об этом KNAB, поэтому в процессе много зафиксированных переговоров, в том числе между Таборсом и Римшевичем.

"Нет никаких сомнений в том, что это преступление имело место", - говорит прокурор по этому делу Джена Андерсоне из Прокуратуры по расследованию преступных деяний на службе в государственных институциях.

Судебный процесс начнется в феврале в суде Видземского предместья Риги, говорит Андерсоне: "Это дело небольшое. (...) Не вижу препятствий для того, чтобы оно было рассмотрено как можно скорее".