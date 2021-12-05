Вс, 5.12.2021
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Том Лусис

После двухлетнего перерыва Римшевич возвращается на скамью подсудимых

Илмар Римшевич. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бывший председатель Банка Латвии Илмар Римшевич после двухлетнего перерыва вскоре вернется на скамью подсудимых. На начало следующего года назначено слушание по делу о возможном подкупе Римшевича, которое было приостановлено, пока Европейский суд (ECJ) выносил решение о нюансах иммунитета должностных лиц Европейского центрального банка (ECB).

Постановление Европейского суда передало основную ответственность за определение наличия иммунитета Римшевича Рижскому районному суду в Юрмале, который рассмотрит этот вопрос на судебном заседании, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. Однако независимо от этого процесса в феврале в суде Видземского предместья Риги Римшевича будут судить за его возможную роль в оказании влияния на свидетеля по иску о коррупции, ныне покойного Игоря Буймистера из Trasta komercbanka (TKB).

Два года назад Рижский окружной суд, в котором рассматривалось дело Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, по просьбе адвокатов обратился в Европейский суд с вопросом о том, как трактовать нормы об иммунитете членов совета Европейского центрального банка.

Римшевич автоматически занял эту должность как управляющий центральным банком государства-члена Еврозоны.

На этой неделе ECJ вынес свой вердикт в Люксембурге. В заявлении на этот счет пресс-служба суда указала, что взяточничество или отмывание денег не следует рассматривать как действия, совершенные главой центрального банка при исполнении своих обязанностей.

В решении сказано: "Компетентный суд по уголовным делам имеет право оценить в первую очередь, считается ли преступление, которое, возможно, совершил руководитель госбанка, действуя как член ECB, действием, предпринятым им при исполнении своих обязанностей в этом органе, но в случае сомнения этот посредник должен, в соответствии с принципом искреннего сотрудничества, запросить мнение ECB и подчиниться этому мнению".

Следовательно, основная ответственность за оценку того, связано ли предполагаемое правонарушение с работой ECB, делегируется латвийским властям: на стадии уголовного преследования - прокуратуре, а во время разбирательства - суду. В случае сомнений следует проконсультироваться с ECB. De Facto Рижский окружной суд заявил, что дальнейшие действия будут определены на судебном заседании, а это значит, что все участники процесса - как защита, так и сторона обвинения - смогут прокомментировать этот вопрос.

Адвокат Мартиньш Квепс, представлявший Римшевича, считает, что ECB постарается как можно скорее избавиться от этого вопроса. Однако этим решением защита Римшевича достигла того, чего он хотел, считает Квепс: "По крайней мере я добился, что это дело рассмотрели в Европейском суде, когда прокурор сказала, что Римшевич не обвиняется в злоупотреблении властью ни по одной из позиций в уголовном процессе. (...) На мой взгляд, если прокурор признает, что никакие полномочия не использовались, то обвинение во взяточничестве также невозможно. Может быть моральное осуждение чего-то или другой состав, но история о подкупе - это остается просто выдумкой".

Прокурор Виорика Йиргена из отдела по координации борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры опровергает такую ​​интерпретацию Квепса.

Она подтверждает, что Римшевича обвиняли в деятельности, не связанной с исполнением служебных обязанностей, а именно в незаконном предоставлении неофициальных консультаций акционерам TKB. Однако, давая консультацию, Римшевич использовал свои знания в области банковского дела и информацию, имеющуюся у него на законных основаниях от Комиссии рынка финансов и капитала, которую он получил при исполнении обязанностей главы Банка Латвии, подчеркивает прокурор.

"В любом случае обвинение остается тем же, и никогда не утверждалось, что он действовал как частное лицо", - поясняет прокурор. На вопрос, были ли у нее когда-либо сомнения относительно того, должен ли Римшевич иметь право на иммунитет, она подчеркнула, что таких сомнений у нее не было никогда, нет их и сейчас, что она готова подтвердить и в суде, если такой вопрос возникнет.

ECB заявил De Facto, что не комментирует решение ECJ. Однако, как поделился с передачей хорошо информированный источник, решение соответствует предыдущим доводам ECB и толкованию закона банком: ECJ было совершенно ясно - бывший управляющий Банком Латвии не получит иммунитет, поскольку преступления, в которых он обвинен, не были признаны судом действиями при исполнении служебных обязанностей.

Прокурор Йиргена планирует обратиться в суд с просьбой оценить возможность лишения Римшевича залога в размере 100 тысяч евро, а также применить более строгую меру пресечения. По мнению прокурора, Римшевич мог нарушить обязательство обвиняемого не затягивать и не препятствовать ходу уголовного дела, поскольку в настоящее время ему вменяется организация влияния на свидетеля по делу.

Этот свидетель - Игорь Буймистерс, акционер Trasta komercbanka, скончавшийся этим летом.

По этому же делу о влиянии на Буймистерса с целью заставить его за деньги сделать свои показания более выгодными для Римшевича обвиняется и бизнесмен Угис Таборс. Он начал и в течение долгого времени вел переговоры с Буймистерсом, который уведомил об этом KNAB, поэтому в процессе много зафиксированных переговоров, в том числе между Таборсом и Римшевичем.

"Нет никаких сомнений в том, что это преступление имело место", - говорит прокурор по этому делу Джена Андерсоне из Прокуратуры по расследованию преступных деяний на службе в государственных институциях.

Судебный процесс начнется в феврале в суде Видземского предместья Риги, говорит Андерсоне: "Это дело небольшое. (...) Не вижу препятствий для того, чтобы оно было рассмотрено как можно скорее".

Известно, что защита Римшевича захочет вызвать в качестве свидетелей некоторых людей, связанных с коллегией адвокатов, которые якобы знают о желании Буймистерса получить от Римшевича деньги для дачи показаний. Однако в прокуратуре не поверили, что эти люди действительно что-то знали об обстоятельствах дела, потому что с такими версиями они появились в последний момент. Адвоката Нормунда Дулевскиса, защитника Римшевича по этому делу, в начале декабря не было в Латвии, поэтому он пообещал позже более подробно раскрыть свою версию о том, что на самом деле произошло.


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