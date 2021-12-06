Средневековый перекресток в Пурвциемсе, которого легко можно избежать
Один из самых необычных перекрестков в Риге, скрывающих различные риски, находится в Пурвциемсе. Это широкий перекресток, где встречаются улицы Лиелвардес, Кегума и Гунара Астрас.
Один из самых необычных перекрестков в Риге, скрывающих различные риски, находится в Пурвциемсе. Это широкий перекресток, где встречаются улицы Лиелвардес, Кегума и Гунара Астрас.
Как указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, в этом месте сохранилась организация движения, с которой можно встретиться в Индии - полосы широкие, поток движения интенсивный, а поворачивать можно во все стороны.
Все это - предпосылки для различных неприятностей, но главные проблемы возникают в связи с тем, что перекресток не просматривается и траектория езды широкая - поворачивать можно во всех направлениях, даже пересекая две полосы.
Как известно, левый поворот - один из самых опасных маневров в дорожном движении. Однако у ведущего передачи есть несколько идей, как ситуацию на этом перекрестке советского наследия улучшить.
В частности, водителям самим стоит подумать, хотят ли они рисковать на этом перекрестке своей машиной и здоровьем или же все-таки лучше осуществлять маневры на благоустроенных перекрестках со светофорами, находящихся чуть дальше по обе стороны от перекрестка улиц Лиелвардес, Кегума и Гунара Астрас.
С одной стороны есть перекресток, где встречаются улицы Лиелвардес и Иерикю, а второй - перекресток улиц Дзелзавас и Г. Астрас - находится напротив Дома мебели.
Подробнее смотрите в передаче на латышском языке: