Средневековый перекресток в Пурвциемсе, которого легко можно избежать

Как указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, в этом месте сохранилась организация движения, с которой можно встретиться в Индии - полосы широкие, поток движения интенсивный, а поворачивать можно во все стороны.

Все это - предпосылки для различных неприятностей, но главные проблемы возникают в связи с тем, что перекресток не просматривается и траектория езды широкая - поворачивать можно во всех направлениях, даже пересекая две полосы.

Перекресток улиц Лиелвардес, Кегума и Гунара Астрас ФОТО: Google Maps

Как известно, левый поворот - один из самых опасных маневров в дорожном движении. Однако у ведущего передачи есть несколько идей, как ситуацию на этом перекрестке советского наследия улучшить.

В частности, водителям самим стоит подумать, хотят ли они рисковать на этом перекрестке своей машиной и здоровьем или же все-таки лучше осуществлять маневры на благоустроенных перекрестках со светофорами, находящихся чуть дальше по обе стороны от перекрестка улиц Лиелвардес, Кегума и Гунара Астрас.

С одной стороны есть перекресток, где встречаются улицы Лиелвардес и Иерикю, а второй - перекресток улиц Дзелзавас и Г. Астрас - находится напротив Дома мебели.