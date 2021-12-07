Вт, 7.12.2021
Когда приблизится 11 января, мы, принимая ограничения о Covid-19, примем во внимание не сухо какую-то цифру, а также и то, какова ситуация с безопасностью и ситуация в обществе Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции
4

Беларусь объявила об ответных санкциях против Запада

ФОТО: AP/Scanpix

Беларусь ответила на новые санкции международного сообщества своими запретами на въезд и ограничениями на импорт, сообщило в понедельник, 6 декабря МИД Беларуси.

Беларусь запретит импортировать ряд товаров, которые происходят из стран, которые “ввели незаконные санкции” против Беларуси, сообщил МИД.

Беларусь также введет ограничения для авиакомпаний Евросоюза и Великобритании, в ответ на санкции против белорусской авиакомпании Belavia.

МИД Беларуси не назвал имена тех лиц и названия тех компаний, которые попадают под санкции. Министерство также не указало, каких стран будут касаться ограничения импорта и на какие продукты они будут распространяться.

Однако министерство подчеркнуло, насколько важно для Беларуси укреплять отношения с Россией.

На прошлой неделе ЕС, Великобритания, США и Канада ввели новые санкции против Беларуси, в ответ на гибридное нападение, которое Александр Лукашенко развернул против Евросоюза.

В ходе нападения в течение последних месяцев происходили попытки заслать в Латвию, Литву и Польшу из Беларуси тысячи незаконных мигрантов, которые в своем большинстве прибыли в Беларусь из Ирака.

ЕС обвинил Минск в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые были введены против Беларуси из-за насильственного подавления протестов в прошлом году.


НАВЕРХ
Back