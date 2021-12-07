Беларусь объявила об ответных санкциях против Запада
Беларусь ответила на новые санкции международного сообщества своими запретами на въезд и ограничениями на импорт, сообщило в понедельник, 6 декабря МИД Беларуси.
Беларусь ответила на новые санкции международного сообщества своими запретами на въезд и ограничениями на импорт, сообщило в понедельник, 6 декабря МИД Беларуси.
Беларусь запретит импортировать ряд товаров, которые происходят из стран, которые “ввели незаконные санкции” против Беларуси, сообщил МИД.
Беларусь также введет ограничения для авиакомпаний Евросоюза и Великобритании, в ответ на санкции против белорусской авиакомпании Belavia.
МИД Беларуси не назвал имена тех лиц и названия тех компаний, которые попадают под санкции. Министерство также не указало, каких стран будут касаться ограничения импорта и на какие продукты они будут распространяться.
Однако министерство подчеркнуло, насколько важно для Беларуси укреплять отношения с Россией.
На прошлой неделе ЕС, Великобритания, США и Канада ввели новые санкции против Беларуси, в ответ на гибридное нападение, которое Александр Лукашенко развернул против Евросоюза.
В ходе нападения в течение последних месяцев происходили попытки заслать в Латвию, Литву и Польшу из Беларуси тысячи незаконных мигрантов, которые в своем большинстве прибыли в Беларусь из Ирака.
ЕС обвинил Минск в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые были введены против Беларуси из-за насильственного подавления протестов в прошлом году.