Беларусь объявила об ответных санкциях против Запада

Беларусь запретит импортировать ряд товаров, которые происходят из стран, которые “ввели незаконные санкции” против Беларуси, сообщил МИД.

Беларусь также введет ограничения для авиакомпаний Евросоюза и Великобритании, в ответ на санкции против белорусской авиакомпании Belavia.

МИД Беларуси не назвал имена тех лиц и названия тех компаний, которые попадают под санкции. Министерство также не указало, каких стран будут касаться ограничения импорта и на какие продукты они будут распространяться.

Однако министерство подчеркнуло, насколько важно для Беларуси укреплять отношения с Россией.

На прошлой неделе ЕС, Великобритания, США и Канада ввели новые санкции против Беларуси, в ответ на гибридное нападение, которое Александр Лукашенко развернул против Евросоюза.

В ходе нападения в течение последних месяцев происходили попытки заслать в Латвию, Литву и Польшу из Беларуси тысячи незаконных мигрантов, которые в своем большинстве прибыли в Беларусь из Ирака.