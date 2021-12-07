Павлютс: правительство будет действовать, если омикрон вызовет неожиданные трудности

"Идет проверка примерно 50 случаев, которые выглядят подозрительными. На прошлой неделе было сдано 22 образца, в которых наблюдаются генетические признаки, вызывающие подозрения. Их пристально изучают. Также мы наблюдаем за позитивными случаями, которые зарегистрированы у тех, кто приехал из-за рубежа", - пояснил министр.

"Какой на самом деле омикрон - пока никто сказать не может", - добавил Павлютс.

Министр указал, что действия правительства были направлены на максимально быстрое выявление омикрон-штамма коронавируса в Латвии, а теперь правительству нужно сделать все, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового подвида вируса среди населения.

На данный момент по-прежнему неясно, опаснее ли новый штамм предыдущих и каким образом на него влияет вакцинация от Covid-19. Поэтому неясно и то, не допустило ли правительство ошибку, позволив прилетать в Латвию без тестов.

В целом ситуация в Латвии лучше, чем в большей части Европы, подчеркнул Павлютс. "Общими силами мы контролируем дельта-штамм очень успешно, лучше, чем в Европе. Это значит, что мы имеем право быть в меру осторожными, но и порадоваться праздничному времени".