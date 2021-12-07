Британка нашла обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад на картофельной грядке

"Не могу в это поверить, но вот оно. Я думала, я больше никогда его не увижу", - говорит 86-летняя шотландка Пегги Максвин с острова Бенбекьюла на Внешних Гебридских островах на северо-западе Шотландии. Пятьдесят лет назад она потеряла кольцо, когда собирала картошку.

Пегги Максвин ФОТО: BBC

Совсем недавно ее сосед Дональд Макфи узнал об этой истории и решил поискать кольцо с помощью металлоискателя. Макфи выкопал 90 ям на том месте, где раньше было поле с картошкой, и после трёх дней поисков случилось чудо.

"Он пришел ко мне домой и сказал: "У меня для вас кое-что есть". Это было кольцо", - говорит Пегги.