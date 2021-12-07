Как сортировать, проверять и хранить косметику?

Если о сроке годности продукта забыли, и его больше нельзя найти на упаковке продукта, есть другие признаки, свидетельствующие о том, что с конкретным продуктом следует распрощаться. Их также следует учитывать.

"Существенное внимание следует уделять изменению цвета продукта - это очень важный сигнал о том, что продукт больше не стоит использовать и срок его годности истек. Кроме того, изменение цвета также указывает на рост числа бактерий - вряд ли кто-то добровольно захочет причинить себе вред, - указывает Лаура Валюта. - Также важно обратить внимание на изменение запаха продукта - неприятный запах также говорит о том, что с этим продуктом следует распрощаться. Изменение текстуры - это тоже признак, что продукт больше не рекомендуется использовать. Так часто происходит с кремообразными продуктами - их становится гораздо труднее наносить, чем обычно". Также стилист указывает на такие признаки, как пятна, комочки или образование нового слоя - все это свидетельствует о том, что пора прощаться с тем или иным продуктом и вместо этого покупать новый.

Забота о продуктах

"Понятно, что срок службы продукта зависит и от того, как мы о нем заботимся, где мы его храним и как часто мы его используем. Важно, чтобы вся упаковка, содержащая конкретный продукт, была закрыта и хранилась должным образом - вдали от прямых солнечных лучей, но в более прохладных местах, с учетом инструкций производителя. После использования тщательно закрывай все тюбики, баночки и другие емкости, не забывай надевать колпачок на помаду или лайнер для глаз. Также большинство косметических товаров не рекомендуется хранить в ванной комнате, лучше выбрать место в комнате, где воздух не такой влажный и не способствует распространению бактерий", - говорит Лаура Валута.

"Что касается сроков, следует учитывать: рекомендуемый срок хранения туши для ресниц составляет 2-3 месяца, кремообразной пудры, лайнеров для глаз, кремов для глаз, различных очищающих средств для лица - от 6 до 12 месяцев. Год-полтора года мы можем смело пользоваться такими продуктами, как кремы для лица, тени для век, тушь для бровей, различные гели для душа, а также блески для губ и кремы для загара. Двухлетний срок обычно распространяется на пудры, карандаши для губ, краски и бальзамы, а также лаки для ногтей и румяна. В свою очередь, трехлетний срок хранения обычно распространяется на шампуни, кондиционеры, лаки для волос, духи и различные лосьоны для тела. Конечно, следует учитывать, что для натуральной косметики эти сроки намного короче".

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