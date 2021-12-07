Новая информация о трагедии на Мангальсале; в Талси похожий случай без жертв

Семья решила провести свободное время, катаясь на прикрепленной к автомобилю камере. Однако это развлечение привело к тому, что в аварии погибла двенадцатилетняя девочка, а еще три человека с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В субботу, 4 декабря, около 18:00 в Риге, на улице Мангальсалас, мужчина вел автомобиль Dodge Ram и, возможно, тащил на мягкой сцепке санки и камеру из ПВХ, на которых находились четыре человека - трое несовершеннолетних и один взрослый. По имеющейся в распоряжении полиции информации, это зимнее развлечение закончилось тем, что камера наехала на препятствие в виде дерева.

В аварии пострадали три человека, которые с травмами были доставлены в больницу. 12-летняя девочка от полученных травм скончалась. Водитель помещен в изолятор, а Госполиция начала уголовный процесс по поводу происшествия и продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Госполиция призывает отозваться свидетелей происшествия, которые могли бы предоставить следствию ценную информацию, позвонив по телефону 67086661, 26653627 или 110.

Также на этих выходных произошла еще одна авария, которая, к счастью, не закончилась трагедией для семьи. 5 декабря около 14:40 Госполиция получила информацию о том, что в Страздской волости Талсинского края на частной территории произошла авария - мужчина вел снегоход, к которому были привязаны санки, на которых находилась его партнерша. Санки перевернулись, женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Из года в год фиксируются случаи того, как люди в ходе безрассудных зимних забав получают травмы, которые могут заканчиваться летально. Хоть зима только началась, уже появились пострадавшие от таких происшествий. Поэтому Госполиция напоминает, что, казалось бы, безобидные зимние развлечения могут иметь опасный исход. Данные происшествия демонстрируют, что о таком надо напоминать не только детям, но в первую очередь - взрослым.