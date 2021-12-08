Ср, 8.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Британский солдат требует миллион евро за травму от холода, полученную им в Эстонии

Иллюстративное фото ФОТО: Eero Vabamägi

Военнослужащий британской армии подал в суд на министерство обороны Великобритании по поводу предполагаемой травмы от холода, полученной им в Эстонии, и требует компенсации в размере 860 000 фунтов стерлингов (чуть более миллиона евро), пишет Rus.Postimees.

Британский солдат Чилеше Мвамба (31 год) был отправлен в Эстонию для несения службы в составе боевой группы союзников зимой 2017 года, и его служба продлилась с 10 ноября по 3 декабря, пишет Daily Mail.

По словам Мвамбы, во время службы в Эстонии он переохладился, что в свою очередь усугубило его проблему заикания. У Мвамбы были проблемы с заиканием с юности, но, по его словам, проблема усугубилась после того, как он пережил холод в Эстонии.

В иске, поданном против Министерства обороны, мужчина утверждал, что после повреждения, полученного в Эстонии, его заикание стало настолько сильным, что его речь нельзя было понять.

В своем иске о возмещении ущерба в размере 860 000 фунтов стерлингов Мвамба потребовал 400 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за потерю заработка в будущем, поскольку он не теперь не может найти работу из-за серьезного заикания.

Министерство обороны признало, что Мвамба мог получить повреждение во время службы в Эстонии, но не согласилось с размером ущерба и не было готово выплатить требуемую компенсацию. Судебный процесс назначен на июнь-октябрь следующего года.


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