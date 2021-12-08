Британский солдат требует миллион евро за травму от холода, полученную им в Эстонии

Британский солдат Чилеше Мвамба (31 год) был отправлен в Эстонию для несения службы в составе боевой группы союзников зимой 2017 года, и его служба продлилась с 10 ноября по 3 декабря, пишет Daily Mail.

По словам Мвамбы, во время службы в Эстонии он переохладился, что в свою очередь усугубило его проблему заикания. У Мвамбы были проблемы с заиканием с юности, но, по его словам, проблема усугубилась после того, как он пережил холод в Эстонии.

В иске, поданном против Министерства обороны, мужчина утверждал, что после повреждения, полученного в Эстонии, его заикание стало настолько сильным, что его речь нельзя было понять.

В своем иске о возмещении ущерба в размере 860 000 фунтов стерлингов Мвамба потребовал 400 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за потерю заработка в будущем, поскольку он не теперь не может найти работу из-за серьезного заикания.