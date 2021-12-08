Многодетной семье не помогла экономия электричества - счет оказался вдвое больше

Большая семья живет в семейном доме в Пририжье, где днем ​​оба родителя - каждый на своем этаже - работают удаленно, пока дети учатся в школе. Айгар говорит, что стоимость электроэнергии составляет около 80% от общей стоимости содержания дома. Этот счет для семьи Авотиньшев с ноября прошлого года увеличился вдвое.

"Год назад в ноябре было 50 евро, сейчас - 103.

Несмотря на то, что выросло и пособие - с 10 до 20 евро. Если бы не оно, общий счет составил бы 120 евро", - рассказывает мужчина.

Семья Авотиньшев использует динамический тариф на электроэнергию, поэтому скачок цен на бирже в понедельник и вторник не прошли мимо них.

"Вчера во время пика цен мы пошли гулять. Мы знаем, как следить за ценами на бирже, когда включать устройства, котоыре потребляют больше энергии",

- отмечает Авотиньш.

Он рассказывает, что с изменением счетчиков и привычек получилось серьезно экономить, даже по сравнению с теми, кто выбирает фиксированный тариф. Однако текущие рекорды цен на бирже заставили Авотиньшев задуматься о выборе тарифа.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

Как сообщалось, в ноябре средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне достигла нового исторического максимума - 125,39 евро за мегаватт-час (МВтч), следует из обзора латвийского рынка электроэнергии, подготовленному оператором латвийской системы передачи Augstsprieguma tīkls.

Это на 17,8% больше, чем в октябре, а в сравнении с ноябрем 2020 года - в 3,1 раза выше. На среднюю цену существенно повлияли последние дни ноября, когда 29 ноября был установлен новый рекорд средней дневной цены - 263,96 евро за МВтч.