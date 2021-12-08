Многодетной семье не помогла экономия электричества - счет оказался вдвое больше

Большая семья живет в семейном доме в Пририжье, где днем оба родителя - каждый на своем этаже - работают удаленно, пока дети учатся в школе. Айгар говорит, что стоимость электроэнергии составляет около 80% от общей стоимости содержания дома. Этот счет для семьи Авотиньшев с ноября прошлого года увеличился вдвое.
"Год назад в ноябре было 50 евро, сейчас - 103.
Несмотря на то, что выросло и пособие - с 10 до 20 евро. Если бы не оно, общий счет составил бы 120 евро", - рассказывает мужчина.
Семья Авотиньшев использует динамический тариф на электроэнергию, поэтому скачок цен на бирже в понедельник и вторник не прошли мимо них.
"Вчера во время пика цен мы пошли гулять. Мы знаем, как следить за ценами на бирже, когда включать устройства, котоыре потребляют больше энергии",
Он рассказывает, что с изменением счетчиков и привычек получилось серьезно экономить, даже по сравнению с теми, кто выбирает фиксированный тариф. Однако текущие рекорды цен на бирже заставили Авотиньшев задуматься о выборе тарифа.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
Как сообщалось, в ноябре средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне достигла нового исторического максимума - 125,39 евро за мегаватт-час (МВтч), следует из обзора латвийского рынка электроэнергии, подготовленному оператором латвийской системы передачи Augstsprieguma tīkls.
Это на 17,8% больше, чем в октябре, а в сравнении с ноябрем 2020 года - в 3,1 раза выше. На среднюю цену существенно повлияли последние дни ноября, когда 29 ноября был установлен новый рекорд средней дневной цены - 263,96 евро за МВтч.
Скачок цен на электроэнергию 29 ноября также наблюдался в регионах, с ранее значительно более низкими ценами, например, в норвежской ценовой зоне NO4.