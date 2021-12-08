Зима - все? Синоптики о погоде в конце недели

В четверг, 9 декабря, ожидается солнечная погода и умеренный восточный и юго-восточный ветер. Ночью в некоторых местах Видземе и Латгале температура воздуха еще опустится ниже -20 градусов, максимальная дневная температура воздуха составит -3...-9 градусов, на востоке страны до -13 градусов.

Ожидается, что в пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха по всей Латвии будет в пределах -4...+4 градуса.

В выходные будет преимущественно пасмурно и влажно, ожидается снег, дождь с мокрым снегом и туман. В пятницу будет дуть порывистый юго-восточный ветер, а в субботу и воскресенье - преимущественно слабый.

Наиболее значительное обледенение образуется в пятницу и в ночь на субботу,

когда во многих местах пройдут дожди.