Зима - все? Синоптики о погоде в конце недели
В эти выходные в Латвии ожидаются осадки и обледенение. С вечера пятницы, 10 декабря, температура воздуха будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики.
В эти выходные в Латвии ожидаются осадки и обледенение. С вечера пятницы, 10 декабря, температура воздуха будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики.
В четверг, 9 декабря, ожидается солнечная погода и умеренный восточный и юго-восточный ветер. Ночью в некоторых местах Видземе и Латгале температура воздуха еще опустится ниже -20 градусов, максимальная дневная температура воздуха составит -3...-9 градусов, на востоке страны до -13 градусов.
Ожидается, что в пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха по всей Латвии будет в пределах -4...+4 градуса.
В выходные будет преимущественно пасмурно и влажно, ожидается снег, дождь с мокрым снегом и туман. В пятницу будет дуть порывистый юго-восточный ветер, а в субботу и воскресенье - преимущественно слабый.
когда во многих местах пройдут дожди.
На следующей неделе температура воздуха, скорее всего, тоже будет близка к нулю. Согласно последним прогнозам, влияние циклонов может быть незначительным - в этом случае осадков будет немного.