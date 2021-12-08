Фото ⟩ Замерзли? Посмотрите, как живут люди в одном из самых холодных мест на Земле!

Во многих местах в ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров опустились до -18 градусов. Синоптики обещали на этой неделе еще более холодную погоду. Не все рады приходу зимы: нос мерзнет, ​​приходится носить более плотную одежду - однако в мире есть места, где каждый день бывают гораздо более сильные морозы. И люди там научились с ними жить.

Одно из таких мест находится в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России.

Средняя температура в республике в январе составляет от -28 до -47 градусов. Село Оймякон в Якутии называют самым холодным населенным пунктом на Земле.

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Оймякон" переводится с эвенского языка как "незамерзающая вода" - тут правда есть ручьи, которые не замерзают даже в самые сильные морозы. Еще один вариант значения слова - "замерзшее озеро" в переводе с тунгусо-маньчжурских языков.

Зимой здесь двигатели автомобилей не заглушают - иначе на следующий день машина не заведется. Обычно автомобили оставляют в отапливаемых гаражах.

Фото: Будни в Оймяконе

В селе проживает около 500 человек. Средняя температура тут -50 градусов Цельсия. В 1938 году тут было зафиксировано -77,8 градуса Цельсия.

Как сообщалось, в эти выходные в Латвии ожидаются осадки и обледенение. С вечера пятницы, 10 декабря, температура воздуха будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики.

В четверг, 9 декабря, ожидается солнечная погода и умеренный восточный и юго-восточный ветер. Ночью в некоторых местах Видземе и Латгале температура воздуха еще опустится ниже -20 градусов, максимальная дневная температура воздуха составит -3...-9 градусов, на востоке страны будет до -13 градусов.

Фото: Зимние пейзажи в Огре