Фото ⟩ Замерзли? Посмотрите, как живут люди в одном из самых холодных мест на Земле!
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Во многих местах в ночь на понедельник, 6 декабря, столбики термометров опустились до -18 градусов. Синоптики обещали на этой неделе еще более холодную погоду. Не все рады приходу зимы: нос мерзнет, приходится носить более плотную одежду - однако в мире есть места, где каждый день бывают гораздо более сильные морозы. И люди там научились с ними жить.
Одно из таких мест находится в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России.
Средняя температура в республике в январе составляет от -28 до -47 градусов. Село Оймякон в Якутии называют самым холодным населенным пунктом на Земле.
"Оймякон" переводится с эвенского языка как "незамерзающая вода" - тут правда есть ручьи, которые не замерзают даже в самые сильные морозы. Еще один вариант значения слова - "замерзшее озеро" в переводе с тунгусо-маньчжурских языков.
Зимой здесь двигатели автомобилей не заглушают - иначе на следующий день машина не заведется. Обычно автомобили оставляют в отапливаемых гаражах.
Фото: Будни в Оймяконе
В селе проживает около 500 человек. Средняя температура тут -50 градусов Цельсия. В 1938 году тут было зафиксировано -77,8 градуса Цельсия.
Как сообщалось, в эти выходные в Латвии ожидаются осадки и обледенение. С вечера пятницы, 10 декабря, температура воздуха будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики.
В четверг, 9 декабря, ожидается солнечная погода и умеренный восточный и юго-восточный ветер. Ночью в некоторых местах Видземе и Латгале температура воздуха еще опустится ниже -20 градусов, максимальная дневная температура воздуха составит -3...-9 градусов, на востоке страны будет до -13 градусов.
Фото: Зимние пейзажи в Огре
Ожидается, что в пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха по всей Латвии будет в пределах -4...+4 градуса. В выходные будет преимущественно пасмурно и влажно, ожидается снег, дождь с мокрым снегом и туман. В пятницу будет дуть порывистый юго-восточный ветер, а в субботу и воскресенье - преимущественно слабый.