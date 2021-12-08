За три недели уволились 600 педагогов без ковид-сертификатов

Она подчеркнула, что проблема нехватки учителей в Латвии актуальна как минимум десять лет, но в последние месяцы она усугубляется требованием сертификатов.

По словам Дундуре, изначально казалось, что требования, введенные из-за Covid-19, приведут к более высокому проценту отсева в дошкольных учреждениях, но в итоге это не сбылось - сотрудники детских садов относительно активно отправились на вакцинацию.

Представитель LPS сообщила, что до 15 ноября, когда вступило в силу требование о наличии ковид-сертификатов, в латвийских школах уже не хватало около 600 учителей, столько же оставалось вакансий для педагогов и нянечек в детских садах.

Как призналась Дундуре, больше всего беспокоят молодые учителя, которые уходят с работы из-за выгорания, а таких очень много.

Что касается предметов, то в стране не хватает 42 учителей математики, 41 - латышского и 23 - физики. Муниципалитеты по-разному решают проблему нехватки учителей, часто меняя принцип учебного процесса - переходя к системе, в которой учащиеся изучают один предмет в течение нескольких часов подряд.

"То, как муниципалитеты обеспечивают процесс обучения, не является нормальной ситуацией", - сказала советница LPS, добавив, что решения проблемы будут найдены на предстоящей онлайн-конференции "Где ты, учитель?".