Гобземс против полиции: нельзя позволять депутату нарушать закон

Одни считают, что полиция нарушила Конституцию, которая запрещает ограничивать свободу депутата без согласия Сейма, другие радуются, что поездка Гобземса закончилась, так и не начавшись.

Гобземса задержали в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае, но вскоре после этого везде отпустили. Судя по видеороликам в интернете, ему удалось собрать большое количество сторонников в Вентспилсе и Лиепае, некоторые из которых не соблюдали требования эпидемиологической безопасности и ограничений на собрания, а также не подчинялись полиции.

Акции протеста не были официально заявлены. Государственная полиция возбудила в отношении Гобземса 12 дел об административных правонарушениях. Статья 29 Конституции гласит, что член Сейма не может быть арестован, подвергнут обыску или иным образом ограничен без согласия парламента. Он может быть арестован, если пойман при совершении самого преступления. В данном случае Гобземс был не арестован, но временно задержан за административное правонарушение с целью его прекратить. Об этом заявил глава Государственной полиции Армандс Рукс в спецвыпуске программы Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии".