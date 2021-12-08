Они хотят перезагрузить мир. "100 женщин" Би-би-си: список 2021 года

Мы искали женщин, чьи имена звучали в выпусках новостей, или тех, кто как-то повлиял на ход важных политических и общественных событий этого года.

Кроме того, мы отобрали женщин, чья жизнь может служить вдохновляющим примером, кто сумел достичь выдающихся результатов в своей деятельности, или тех, кто оказал влияние на жизнь общества, даже если их истории и не попадали в новостную повестку дня.

Затем, имена, попавшие в шортлист, оценивались относительно девиза нынешнего года: "Женщины, нажавшие "перезагрузку", то есть те, кто сыграл важную роль в переоценке мировых ценностей после пандемии, которая вынудила многих из нас переосмыслить наш образ жизни.

Кроме того, мы стремились, чтобы в этот список попали представительницы со всего мира, отобранные с соблюдением максимальной объективности.

В этом году команда проекта Би-би-си "100 женщин" приняла беспрецедентное решение выделить половину списка женщинам из одной страны - Афганистана.

События этого года привели к тому, что миллионы афганцев живут в неуверенности перед будущим. Правозащитные организации выразили беспокойство по поводу того, что права и свободы женщин Афганистана при талибах будут существенно урезаны на неограниченный срок.

Выделив половину списка женщинам, живущим в Афганистане, либо тем, кто работал в этой стране, мы хотели подчеркнуть, какое огромное число женщин просто исчезли из общественной жизни, а также дать голос тем, кого заставляют молчать, кто был вынужден бежать из страны, пополнив ряды афганской диаспоры за рубежом.

3 декабря "Талибан" выпустил постановление от имени верховного лидера, приказавшего всем министерствам "принять серьезные меры" по соблюдению прав женщин.

В нем содержатся указания о вступлении в брак и собственности, принадлежащей женщинам. В нем говорится, что женщин нельзя принуждать к замужеству и что их не следует считать "собственностью". Однако это заявление подверглось критике за то, что в нем нет ни слова о праве девочек на получение среднего образования и урезаны возможности трудоустройства для женщин.

Некоторые афганские женщины выступают в этом списке анонимно для того, чтобы обеспечить их безопасность и безопасность их семей. Это сделано с их согласия и в соответствии с правилами Би-би-си.

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Над проектом работали

Продюсеры и редакторы: Валерия Перассо, Амелия Баттерли, Лара Оуэн, Джорджина Пиерс, Кавун Камуш, Хания Али, Марк Шей. Редактор проекта Би-би-си "100 женщин" Клэр Уильямс. Выпуск: Пол Сарджент, Филиппа Джой, Ана Лючия Гонсалес. Разработка: Айю Видъянингсикх Иджайа, Александр Иванов. Дизайн: Деби Лойзу, Зои Бартоломью. Иллюстрации Джулии Дастмалчи.

ФОТО: BBC

Photo copyrights: Fadil Berisha, Gerwin Polu/Talamua Media, Gregg DeGuire/Getty Images, Netflix, Manny Jefferson, University College London (UCL), Zuno Photography, Brian Mwando, S.H. Raihan, CAMGEW, Ferhat Elik, Chloé Desnoyers, Reuters, Boudewijn Bollmann, Imran Karim Khattak/RedOn Films, Patrick Dowse, Kate Warren, Sherridon Poyer, Fondo Semillas, Magnificent Lenses Limited, Darcy Hemley, Ray Ryan Photography Tuam, Carla Policella/Ministry of Women, Gender and Diversity (Argentina), Matías Salazar, Acumen Pictures, Mercia Windwaai, Carlos Orsi/Questão de Ciência, Yuriy Ogarkov, Setiz/@setiz, Made Antarawan, Peter Hurley, Jason Bell, University of Sheffield Hallam, Caroline Mardok, Emad Mankusa, David M. Benett/Getty, East West Institute Flickr Gallery, Rashed Lovaan, Abdullah Rafiq, RFH, Jenny Lewis, Ram Parkash Studio, Oslo Freedom Forum, Kiana Hayeri/Malala Fund, Fatima Hasani, Nasrin Raofi, Mohammad Anwar Danishyar, Sophie Sheinwald, Payez Jahanbeen, James Batten.

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Что такое проект "100 женщин"