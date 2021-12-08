Источник: Германия закроет "Северный поток - 2", если Россия вторгнется в Украину

Однако неясно, согласовали ли правительства определение самой военной агрессии.

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила приверженность Германии готовности закрыть "Северному потоку - 2" в случае "агрессивных действий" России на Украине.

Одна из трех политических сил в новом правительстве Германии - "Зеленые" - выступает против проекта "Северный поток - 2", в то время как другие немецкие партии скорее поддерживают его. С вступлением в должность министра иностранных дел политика от "зеленых" Анналены Бербок и назначением главой "суперминистерства" экономики, энергетики и климата Роберта Хабека, растет вероятность того, что политика Германии в отношении "Северного потока - 2" может изменить курс.

США заверили союзников, что в любом случае введут санкции в отношении газопровода, если Россия вторгнется в Украину, цитирует Reuters слова некоего европейского дипломата.

В этом случае, как пояснил источник, никто не захочет заключать сделки с "Северным потоком - 2" из опасения подвергнуться санкциям.

Вашингтон также предупредил об ограничениях на "Северный поток - 2", если Россия нападет на Украину.

"Это форма давления Запада, - пояснил Джейк Саливан, советник Белого дома по национальной безопасности. - Поэтому, если Путин хочет, чтобы российский газ шел по трубопроводу, он вряд ли рискнет и вторгнется в Украину".

Байден и Путин во вторник, 7 декабря, провели видео-встречу, которая длилась чуть более двух часов.

По данным Белого дома, Байден выразил глубокую озабоченность США и европейских союзников по поводу концентрации российских сил вокруг Украины и предупредил, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.