Сейм выдаст депутата от "Согласия" для уголовного преследования. Ему грозит до 10 лет

Комиссия попросит Сейм рассмотреть этот вопрос на заседании завтра, 9 декабря.

Адамсонс подлежит выдаче для уголовного преследования за преступления, указанные в части 1 статьи 85, части 1 статьи 180 и части 2 статьи 233 Уголовного закона.

Часть 1 статьи 85 предусматривает наказание за шпионаж - за незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее иностранному государству или иностранной организации, напрямую или через другое лицо.

Такое преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором до трех лет.

Часть 1 статьи 180 Уголовного закона предусматривает наказание за кражу, мошенничество или хищение в небольшом размере. За это преступление предусмотрено тюремное наказание сроком до одного года или временное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Часть 2 статьи 233 закона предусматривает наказание за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, передачу или продажу огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию, пневматического оружия большой мощности, взрывчатых веществ или устройств без соответствующего разрешения.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до трех лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.