Чт, 9.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R
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Как болеют зараженные омикрон-штаммом? Рассказывает ECDC

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Несмотря на то, что нет признаков большей агрессивности омикрон-штамма по сравнению с дельта-вариантом, прозвучало мнение - Латвии нужно заранее готовить план действий, так как из-за заразности южноафриканского штамма резко увеличивается заболеваемость. Как проходит болезнь у зараженных омикроном, выясняли "Новости TV3".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) поясняет, как омикрон-штамм коронавируса выражается у нескольких сотен европейцев, у которых он был констатирован:

"Информация обо всех случаях свидетельствует, что заболевание протекает или легко, или полностью бессимптомно. Пока что не было зарегистрировано ни одного вызванного омикроном случая смерти.

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Однако это нужно оценивать осторожно, так как число зараженных омикроном слишком мало, чтобы понять полный клинический спектр штамма".

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле уточняет - неизвестно, как омикрон-штамм повлияет на пенсионеров и другие группы риска. До сих пор легкое выражение омикрона в Европе в большинстве констатировалось у преимущественно молодых путешественников.

"Это то, на что сейчас надеются медики и эпидемиологи всего мира, что вирус будет вести себя так, как должен себя вести - станет чуть заразнее, но менее агрессивным, менее опасным, который не оказывает влияния на организм.

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Можно ужиться с ним, так как он не вызывает таких серьезных нарушений здоровья, как это было с прошлыми штаммами", - рассказала Ципуле.

Пока природа омикрона до конца не понятна, эпидемиолог Гирт Бригис призывает не спешить с еще большим смягчением ограничений. Снижение распространения Covid-19 и снижение нагрузки на больницы может быть лишь краткосрочной стабилизацией ситуации.

"Я не говорю, что сейчас нужно устанавливать дополнительные ограничения, в том числе в праздничное время, говорить об этом слишком рано. И правительство сказало, что момент, когда мы решим, что будем делать на праздники, будет 18 декабря. Если встретим праздники с более низкой заболеваемостью, то можем надеяться, что и 11 января, когда завершится режим ЧС, мы действительно прекратим этот режим чрезвычайной ситуации", - прокомментировал Гирт Бригис, профессор, руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU.

Глава NMPD призвала и вакцинированных людей продолжать контактировать только в своих привычных пузырях. Эксперты призывают и на это Рождество и в конце года не разрешать проводить массовые мероприятия, масштабные домашние вечеринки.

"Со снижением ограничений снижается бдительность, и дельта-штамм снова может набрать обороты.

Нужно принять во внимание, что группы риска у нас по-прежнему полностью не вакцинированы, чтобы можно было чувствовать себя полностью в безопасности", - отметила Ципуле.

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О хрупкости стабилизировавшейся ситуации свидетельствует то, что по-прежнему ежедневно служба поставляет в больницы до полусотни зараженных Covid-19. Более того, риск заражения вырастает именно сейчас, в холодное время, отметила глава NMPD.

"Больше людей ищет укрытие от мороза как на автовокзалах, так и на железнодорожных станциях, поэтому образуются дополнительные зоны риска, поэтому нужно носить маски и соблюдать дистанцию и не находиться долго в помещении, в котором находятся и чужие люди", - призвала Ципуле.

В свою очередь эпидемиолог Бригис призывает тех, кто планировал в ближайшее время отправиться за границу, не делать этого, отменить поездку. В свою очередь тех, кто возвращается в Латвию, в том числе и вакцинированных, он призывает тестироваться в аэропорту. Именно эпидемиологи были теми, кто предложил правительству обязательно сдавать тесты в аэропорту всем пассажирам.

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