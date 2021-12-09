Как болеют зараженные омикрон-штаммом? Рассказывает ECDC

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) поясняет, как омикрон-штамм коронавируса выражается у нескольких сотен европейцев, у которых он был констатирован:

"Информация обо всех случаях свидетельствует, что заболевание протекает или легко, или полностью бессимптомно. Пока что не было зарегистрировано ни одного вызванного омикроном случая смерти.

Однако это нужно оценивать осторожно, так как число зараженных омикроном слишком мало, чтобы понять полный клинический спектр штамма".

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле уточняет - неизвестно, как омикрон-штамм повлияет на пенсионеров и другие группы риска. До сих пор легкое выражение омикрона в Европе в большинстве констатировалось у преимущественно молодых путешественников.

"Это то, на что сейчас надеются медики и эпидемиологи всего мира, что вирус будет вести себя так, как должен себя вести - станет чуть заразнее, но менее агрессивным, менее опасным, который не оказывает влияния на организм.

Можно ужиться с ним, так как он не вызывает таких серьезных нарушений здоровья, как это было с прошлыми штаммами", - рассказала Ципуле.

Пока природа омикрона до конца не понятна, эпидемиолог Гирт Бригис призывает не спешить с еще большим смягчением ограничений. Снижение распространения Covid-19 и снижение нагрузки на больницы может быть лишь краткосрочной стабилизацией ситуации.

"Я не говорю, что сейчас нужно устанавливать дополнительные ограничения, в том числе в праздничное время, говорить об этом слишком рано. И правительство сказало, что момент, когда мы решим, что будем делать на праздники, будет 18 декабря. Если встретим праздники с более низкой заболеваемостью, то можем надеяться, что и 11 января, когда завершится режим ЧС, мы действительно прекратим этот режим чрезвычайной ситуации", - прокомментировал Гирт Бригис, профессор, руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU.

Глава NMPD призвала и вакцинированных людей продолжать контактировать только в своих привычных пузырях. Эксперты призывают и на это Рождество и в конце года не разрешать проводить массовые мероприятия, масштабные домашние вечеринки.

"Со снижением ограничений снижается бдительность, и дельта-штамм снова может набрать обороты.

Нужно принять во внимание, что группы риска у нас по-прежнему полностью не вакцинированы, чтобы можно было чувствовать себя полностью в безопасности", - отметила Ципуле.

О хрупкости стабилизировавшейся ситуации свидетельствует то, что по-прежнему ежедневно служба поставляет в больницы до полусотни зараженных Covid-19. Более того, риск заражения вырастает именно сейчас, в холодное время, отметила глава NMPD.

"Больше людей ищет укрытие от мороза как на автовокзалах, так и на железнодорожных станциях, поэтому образуются дополнительные зоны риска, поэтому нужно носить маски и соблюдать дистанцию и не находиться долго в помещении, в котором находятся и чужие люди", - призвала Ципуле.

В свою очередь эпидемиолог Бригис призывает тех, кто планировал в ближайшее время отправиться за границу, не делать этого, отменить поездку. В свою очередь тех, кто возвращается в Латвию, в том числе и вакцинированных, он призывает тестироваться в аэропорту. Именно эпидемиологи были теми, кто предложил правительству обязательно сдавать тесты в аэропорту всем пассажирам.