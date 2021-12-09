Фото ⟩ Рождественская елка из отходов в самом центре Риги

Галерея: Уникальная рождественская елка Clean R из отходов

Кроме того, рождественскую елку Clean R в своих списках - обзорах рождественских елок в мире, СМИ упомянули как третью наиболее интересную, сразу после главных рождественских украшений Нью-Йорка и Вашингтона.

ФОТО: Пресс-фото

Впечатляющая ель была установлена на площади Ливу во время социальной кампании Clean R "Не закопай будущее в мусор!". С помощью кампании и впечатляющей елки компания хотела привлечь внимание латвийского общества к продуманным покупкам, в том числе призвать к более рациональному подходу при выборе подарков в праздничные дни, а также побудить жителей более активно сортировать мусор, который может быть переработан в новые вещи. Однако новость разошлась по зарубежным СМИ вплоть до Великобритании, США и даже Китая.

ФОТО: Пресс-фото

Престижный американский финансово-экономический журнал Forbes поместил рождественскую елку Clean R среди 22 самых впечатляющих рождественских елок в мире, где она соседствует с такими знаменитыми рождественскими елками, как Национальная рождественская елка США в Вашингтоне, рождественская елка Королевской семьи в Виндзоре и многими другими главными елками в Португалии, Гонконге и других странах. В рамках социальной кампании "Не закопай будущее!" инсталляцию по заказу предприятия по оказанию экологических услуг Clean R создал скульптор Харалдс Гертс и его команда.

ФОТО: Пресс-фото

Впечатляющая по размерам ель высотой 9 метров побуждает всех задуматься о своей ответственности и действиях по сокращению отходов и содействию их вторичной переработке. Праздничная елка сделана из перерабатываемых отходов, таких как пластик, металлическая и бумажная упаковка, шины, биоразлагаемые отходы и электротовары.

Считав с помощью телефона QR-код у инсталляции, посетитель попадает на интернет-платформу социальной кампании www.nenoroc.lv. Там можно посмотреть короткие видеоролики о том, как отходы превращаются в материалы и попадают на переработку в новые продукты, а также простые, но эффективные советы, как каждый из нас, только немного изменив свои повседневные привычки, может значительно сократить количество производимых отходов. В Латвии, где за 30 лет независимости количество отходов на душу населения увеличилось более чем вдвое, а объем существующих полигонов для захоронения отходов быстро приближается к своему максимуму, продуманные покупки и сортировка отходов стала жизненно важной темой для устойчивости и экологии всей Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

На сайте www.nenoroc.lv кампании "Не закопай будущее в мусор!" можно найти вдохновение для повседневных действий, как выбрасывать меньше продуктов питания, одежды и предметов домашнего обихода. В разделе "Зачем сортировать?" показаны различные варианты повторного использования отсортированных отходов. К кампании со своим опытом присоединились и такие известные люди, как художники Хелена Хейнрихсоне и Элита Патмалниеце, журналист и писатель Освалдс Зебрис, чемпионы Латвии по пляжному волейболу Артурс Ринкевичс и Ардис Даниэлс Бедритис, автор рецептов и кулинарный блогер Зане Гревиня, эксперт по сортировке Дана Гулбе, создательница подкаста Pa kluso Лаура Гревиня и другие.