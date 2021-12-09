Чт, 9.12.2021
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Станислав Асеев, украинский журналист

Умерла семейный врач из Лиепаи Марите Руньге

Лиепайская больница ФОТО: www.liepajniekiem.lv

Во вторник в возрасте 68 лет умерла семейный врач из Лиепаи Марите Руньге, сообщает портал liepajniekiem.lv.

В ее врачебной практике было зарегистрировано 1647 пациентов.

В дальнейшем помощь этим пациентам будет оказывать семейный врач Алла Яковлева.

Ранее мы сообщали, что в конце ноября в Лиепае умер семейный врач Игорь Стома, который был заражен Covid-19. Хотя в публичном пространстве уже возникли слухи о том, насколько реален сертификат о вакцинации врача, однако представители больницы подтвердили, что Стома прошел курс вакцинации.


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