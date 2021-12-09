Умерла семейный врач из Лиепаи Марите Руньге

Ранее мы сообщали, что в конце ноября в Лиепае умер семейный врач Игорь Стома, который был заражен Covid-19. Хотя в публичном пространстве уже возникли слухи о том, насколько реален сертификат о вакцинации врача, однако представители больницы подтвердили, что Стома прошел курс вакцинации.