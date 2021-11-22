В Лиепае от Covid-19 умер семейный врач Игорь Стома

В публичном пространстве уже возникли слухи о том, насколько реален сертификат о вакцинации врача, однако Грасе подтвердила, что Стома прошел курс вакцинации.

В практике 56-летнего семейного врача были зарегистрированы 1396 пациентов, из которых 227 - это дети, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, за воскресенье в Латвии было выявлено 349 случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 17 больных коронавирусом, в том числе одна смерть - в возрастной категории до 19 лет.