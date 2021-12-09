Команда Навального: миллионы рублей за новую информацию об отравлении

Вознаграждения находятся в разбросе от 500 тысяч рублей (6 тысяч евро) до 3 миллионов рублей (36 тысяч евро).

Больше всего - три миллиона рублей - будет выплачено за видео с камер наблюдения томской гостиницы Xander, где по словам команды Навального, нашли бутылку со следами "Новичка".

За проверяемую информацию о предполагаемых отравителях политика, "которая существенно дополнит картину", — полтора миллиона рублей (18 тысяч евро).

За проверяемую "дополнительную информацию" об отравителях - полмиллиона рублей.

"Если мы сможем проверить вашу информацию и она окажется достаточно ценной, мы переведем вознаграждение на указанный вами криптовалютный кошелек", — говорится на сайте.

Видео: обращение команды Навального

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва. Его доставили в больницу в Омске, откуда через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов "Новичок". Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.