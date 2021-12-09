Чт, 9.12.2021
Я должна была знать все инструкции. Я беру на себя личную ответственность за этот недостаток информации Санна Марин, Премьер-министр Финляндии
Санна Марин, Премьер-министр Финляндии
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Команда Навального: миллионы рублей за новую информацию об отравлении

Алексей Навальный. ФОТО: Tatyana Makeyeva

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что готовы заплатить за дополнительную информацию об отравлении политика "Новичком" и о предполагаемых отравителях из спецгруппы ФСБ. 

Вознаграждения находятся в разбросе от 500 тысяч рублей (6 тысяч евро) до 3 миллионов рублей (36 тысяч евро).

Больше всего - три миллиона рублей - будет выплачено за видео с камер наблюдения томской гостиницы Xander, где по словам команды Навального, нашли бутылку со следами "Новичка".

За проверяемую информацию о предполагаемых отравителях политика, "которая существенно дополнит картину", — полтора миллиона рублей (18 тысяч евро).

За проверяемую "дополнительную информацию" об отравителях - полмиллиона рублей.

"Если мы сможем проверить вашу информацию и она окажется достаточно ценной, мы переведем вознаграждение на указанный вами криптовалютный кошелек", — говорится на сайте.

Видео: обращение команды Навального

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва. Его доставили в больницу в Омске, откуда через два дня перевезли в Германию. 

Правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов "Новичок". Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.

Вскоре после выхода расследования Навальный вернулся из Германии в Россию и сразу был задержан. Его обвинили в нарушении правил условного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Суд заменил срок на реальный, назначив Навальному два с половиной года колонии.


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