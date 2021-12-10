Ни до 18, ни после: в Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем родившимся после 2008 года

В соответствии с законом, который, как ожидается, будет принят в следующем году, родившиеся после 2008 года не смогут покупать сигареты или табачные изделия на протяжении всей своей жизни.

"Мы хотим сделать так, что молодые люди вообще не начинали курить", - сказала министр здравоохранения Айеша Вералл.

Этот запрет - часть масштабных мер борьбы с курением, о которых в четверг объявило министерство здравоохранения Новой Зеландии.

Врачи и другие эксперты в области здравоохранения в стране приветствовали реформы, которые уменьшат доступ к табаку и ограничат уровень никотина в сигаретах.

"Это поможет людям бросить курить или переключиться на менее вредные продукты и значительно снизит вероятность возникновения зависимости от никотина у молодежи", - считает профессор Джанет Хук из Университета Отаго.

Новая Зеландия поставила цель снизить количество курильщиков в стране до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от курения.

В настоящее время около 13% взрослого населения Новой Зеландии курят - 10 лет назад их было 18%. Но среди коренного населения, маори, этот показатель намного выше - около 31%. Среди маори также выше уровень смертности и тяжелых заболеваний.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявляет, что курение является причиной 25% случаев раковых заболеваний ее пятимиллионного населения и остается главной причиной предотвратимых смертей. Законодатели атакуют табачную отрасль уже более 10 лет.

В рамках мер, объявленных в четверг, правительство также ужесточило контроль над продажей табака, значительно ограничив продажи сигарет в супермаркетах и небольших магазинах.

По словам официальных лиц, количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, сократится с примерно восьми тысяч до 500.

В последние годы среди молодежи набрал популярность вейпинг - электронные сигареты, выделяющие содержащий никотин пар. Сегодня вейпинг более популярен, чем традиционные сигареты.

Органы здравоохранения Новой Зеландии, тем не менее, предупреждают, что вейпинг не безвреден - исследователи обнаружили опасные канцерогенные вещества в жидкостях для электронных сигарет.