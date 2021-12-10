Перезимовали? В Латвии начинается оттепель
В пятницу, 10 декабря, в Латвии ожидается пасмурная погода, временами осадки в виде моросящего и ледяного дождя, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 10 декабря, в Латвии ожидается пасмурная погода, временами осадки в виде моросящего и ледяного дождя, прогнозируют синоптики.
На всей территории страны действует предупреждение об обледенении, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.
Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью порывами 9-14 метров в секунду, в Колкасраге - до 17 метров в секунду.
В Риге будет пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, порывами со скоростью до 13 метров в секунду, столбик термометра вечером поднимется до +1...+2 градуса.
В России антициклон, в Центральной Европе - зона низкого давления. В Латвию поступает теплый воздух из региона Черного моря.