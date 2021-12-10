Перезимовали? В Латвии начинается оттепель

На всей территории страны действует предупреждение об обледенении, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью порывами 9-14 метров в секунду, в Колкасраге - до 17 метров в секунду.

Температура будет постепенно повышаться в течение дня, к вечеру поднимется до 0...+3 градусов, и лишь на северо-востоке страны сохранится небольшой мороз.

В Риге будет пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, порывами со скоростью до 13 метров в секунду, столбик термометра вечером поднимется до +1...+2 градуса.