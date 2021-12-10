Борьба со льдом на улицах Риги. Что используют и к чему готовиться?
Как сообщили в Рижской думе, в целях снижения скользкости на улицах Риги третьей категории будет проводиться ребрение льда.
Как сообщили в Рижской думе, в целях снижения скользкости на улицах Риги третьей категории будет проводиться ребрение льда.
Муниципалитет отмечает, что в пятницу в Риге ожидается ледяной дождь, что приведет к обледенению тротуаров и улиц, а также может создать опасные ситуации, когда с крыш домов и деревьев будет падать снег.
Компании по обслуживанию дорог будут работать в усиленном режиме, но обледенение может образоваться очень быстро, поэтому водителям рекомендуется планировать дополнительное время на знакомые маршруты и соблюдать бóльшую дистанцию с впереди идущим автомобилем.
При обледенении обсыпка противоскользящими материалами менее эффективна, в результате перепадов температуры она смывается, и растаявший снег начинает снова замерзать, поэтому возникают ситуации, когда на одном месте скользкая поверхность образуется там, где раньше ее не было.
Особенно сложным будет содержание небольших улочек в микрорайонах (улиц третьей категории в Риге), где в настоящее время планируется использование различных методов, например, будет начато ребрение льда, при котором новое обледенение будет образовываться в вырубленных во льду отверстиях.
Улицы, где это будет невозможно, будут посыпать смесью песка и соли. Особое внимание будет уделено перекресткам небольших квартальных улиц, но водителям стоит учесть, что улицы могут повторно покрыться наледью даже после обработки.