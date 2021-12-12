Интимное здоровье женщины: на что обращать особое внимание в 20, 30, 40, 50 и 60+ лет?

20 лет

В этом возрасте особую актуальность приобретает выбор подходящего вида контрацепции, поскольку большинство женщин уже ведут активную половую жизнь. Важно помнить, что только презервативы защищают от сексуально-трансмиссивных заболеваний, в то время как большинство других методов контрацепции, таких, в частности, как таблетки, защитить от возможного заражения не могут. Сексуально-трансмиссивным заболеванием считается также вирус папилломы человека, который может спровоцировать изменения шейки матки и слизистой влагалища.

"Сексуально-трансмиссивные заболевания поддаются лечению, но невозможно прогнозировать, будут ли они иметь последствия в долгосрочной перспективе. Одним из последствий перенесенного сексуально-трансмиссивного заболевания для женщин является невозможность зачать и выносить ребенка, что будет очень важно, когда женщина захочет построить стабильную семью", - поясняет гинеколог Вия Плуме.

30 лет

В этом возрасте по-прежнему остается актуальным выбор наиболее подходящего метода контрацепции, а также забота об интимным здоровье и самочувствии. У большинства женщин в этом возрасте уже есть дети, поэтому заботы о себе часто отодвигаются на второй план. В том числе пропускаются ежегодные визиты к гинекологу; таким образом, упускается возможность вовремя обнаружить изменения в состоянии здоровья и начать лечение.

Также в этом возрасте большую актуальность приобретает вопрос тренировки и укрепления мышц тазового дна и восстановления упругости влагалища. Очень популярны, например, упражнения Кегеля, но их одних будет недостаточно. Наиболее эффективными для тренировки мышц тазового дна и восстановления упругости влагалища считаются вагинальные тренажеры (конусы или мячики разного веса). Тренировку мышц следует проводить не реже двух раз в день, удерживая выбранный вагинальный тренажер во влагалище не менее 10-15 минут, и в течение нескольких дней подряд, пока вы не будете готовы перейти к следующему тренажеру, с большим весом.

40 лет

Для женщин в таком возрасте по-прежнему актуальным будет выбор наиболее подходящего средства контрацепции, ежегодные посещения гинеколога, а также гинекологические осмотры и обследования груди (мануальное обследование, сонография и маммография). Актуальность сохранят также тренировка мышц тазового дна и восстановление упругости влагалища.

"По достижении 40 лет следует уделять повышенное внимание ежегодным обследованиям, а также тренировкам мышц тазового дна. В этом возрасте у женщин часто бывает уже по нескольку детей, да и поднятие тяжестей может возыметь более серьезные последствия, чем десять или 15 лет назад. Желательно не поднимать предметы тяжелее пяти килограммов. Лишний вес также способствует провисанию влагалища, поэтому старайтесь держать себя в форме. Особую важность приобретает правильное питание: старайтесь не злоупотреблять сахаром и сахаросодержащими продуктами, занимайтесь физическими упражнениями - словом, заботьтесь о своем хорошем самочувствии", - советует гинеколог.

50 лет