Почему российские сыры разных производителей могут сильно отличаться?

Как пояснила представитель Продовольственно-ветеринарной службы Татьяна Марченкова, точно так же как мы можем найти на полках магазинов различные виды докторской колбасы, там могут быть и разные сорта сыра.

"Название не защищено, конечно, хорошо, если производитель готовит продукты, придерживаясь старых стандартов, которые были у этого продукта в советское время. Однако, принимая во внимание, что многое сырье стало дороже, происходят изменения рецептов. Мы как государственное учреждение на это повлиять никак не можем".

Кулинар Сигне Мейране советует перед покупкой тщательно изучить этикетку и оценить сам продукт: "Первое, на что я смотрю, - дыры. Следующее - аромат, но мы можем его оценить только дома. Классический российский сыр светло-желтый". Она также отметила, что цвет сыра может варьироваться в зависимости от того, когда было получено молоко.