Смертность с Covid-19 в Латвии все еще в два раза выше, чем в ЕС/ЕЭЗ

За последние две недели уровень смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии снизился до 129,5 случая на миллион населения, и Латвия находится на шестом месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ. Более высокие показатели смертности зарегистрированы в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Чехии.

Уровень смертности в Эстонии за предыдущие две недели составил 59,4 случая на миллион населения (12-е место), в Литве - 44,7 на миллион населения (16-е место).

Средний уровень смертности с Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 55,9 случая на миллион населения.

В то же время уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии уже вторую неделю ниже, чем средний в ЕС/ЕЭЗ.

За предыдущие две недели с 22 ноября кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 587,8 случая, тогда как в среднем в ЕС/ЕЭЗ она выросла до 797 случаев.

По заболеваемости Covid-19 Латвия в настоящее время находится на 20-м месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Уровень заболеваемости в Литве за предыдущие две недели составил 862,9 случая на 100 000 населения, а в Эстонии - 565,1 случая. Соответственно, Литва сохранила а 13-е место по заболеваемости, а Эстония опустилась на 21-е место.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Словакии - 2274,1 случая на 100 000 населения. Порог в 2000 случаев также превышен в Чехии и Бельгии.