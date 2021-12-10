Кандидаты на пост прокурора не могут ответить на элементарные вопросы

LETA выяснила в прокуратуре, что в первом туре теста претендент должен ответить на общие вопросы об уголовном праве, процессуальных нормах, международном праве, правах человека, а также - об истории страны, культуре и логике.

Получив минимум 30 пунктов за тест, претендент допускается ко второму туру.

На этот тест записались 58 претендентов, пришло 45, из которых только пятеро выполнили тест успешно и были допущены ко второй части.

Претендентам было трудно справится с некоторыми юридическими вопросами, например, только треть смогла правильно ответить, с какого возраста наступает уголовная ответственность.

Согласно Уголовному кодексу, этот возраст - 14 лет.

Меньше половины смогли правильно ответить на вопрос о понятии участия - одном из элементарнейших вопросов в криминальном праве, а лишь треть знала, что братья и сестры находятся на второй степени родства.

Десять из претендентов на должность прокурора не могли правильно ответить, что День восстановления независимости Латвии - 4 мая.