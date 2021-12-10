Пт, 10.12.2021
Я должна была знать все инструкции. Я беру на себя личную ответственность за этот недостаток информации Санна Марин, Премьер-министр Финляндии
Санна Марин, Премьер-министр Финляндии
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Кандидаты на пост прокурора не могут ответить на элементарные вопросы

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Результаты тестирования при отборе кандидатов на пост прокурора показали слабый уровень знаний среди претендентов - в том числе, некоторые не смогли назвать дату Дня восстановления независимости Латвии и возраст, с которого наступает уголовная ответственность, сообщает LETA.

LETA выяснила в прокуратуре, что в первом туре теста претендент должен ответить на общие вопросы об уголовном праве, процессуальных нормах, международном праве, правах человека, а также - об истории страны, культуре и логике.

Получив минимум 30 пунктов за тест, претендент допускается ко второму туру. 

На этот тест записались 58 претендентов, пришло 45, из которых только пятеро выполнили тест успешно и были допущены ко второй части.

Претендентам было трудно справится с некоторыми юридическими вопросами, например, только треть смогла правильно ответить, с какого возраста наступает уголовная ответственность.

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Согласно Уголовному кодексу, этот возраст - 14 лет.

Меньше половины смогли правильно ответить на вопрос о понятии участия - одном из элементарнейших вопросов в криминальном праве, а лишь треть знала, что братья и сестры находятся на второй степени родства.

Десять из претендентов на должность прокурора не могли правильно ответить, что День восстановления независимости Латвии - 4 мая.

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Во втором туре претенденты на пост прокурора получат один билет, в котором будет три вопроса по уголовному и другим отраслям права.


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